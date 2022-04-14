Tokenomika pro NazareAI (NAZAREAI)

Tokenomika pro NazareAI (NAZAREAI)

Zjistěte klíčové informace o NazareAI (NAZAREAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o NazareAI (NAZAREAI)

NazareAI is a artificial intelligence and blockchain research & development company. We specialize in creating innovative solutions that bridge the gap between AI and blockchain technology.

We've released multiple products and are having long term roadmap with building autonomous AI workforce. The token is used as a reward between AI workforce to reward them for good work or punish them for a bad work in order to improve the learning.

Oficiální webové stránky:
https://nazareai.com

NazareAI (NAZAREAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro NazareAI (NAZAREAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 98.76K
$ 98.76K
Celkový objem:
$ 999.89M
$ 999.89M
Objem v oběhu:
$ 999.89M
$ 999.89M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 98.76K
$ 98.76K
Historické maximum:
$ 0.00445252
$ 0.00445252
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika NazareAI (NAZAREAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro NazareAI (NAZAREAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NAZAREAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NAZAREAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NAZAREAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNAZAREAI!

Předpověď ceny NAZAREAI

Chcete vědět, kam může NAZAREAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NAZAREAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.