Dnešní aktuální cena Mr Puggles je 0 USD. Sledujte aktualizace cen PUGGLES v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PUGGLES.Dnešní aktuální cena Mr Puggles je 0 USD. Sledujte aktualizace cen PUGGLES v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PUGGLES.

Více informací o PUGGLES

Informace o ceně PUGGLES

Co je to PUGGLES

Oficiální webové stránky PUGGLES

Tokenomika pro PUGGLES

Předpověď cen PUGGLES

Logo Mr Puggles

Mr Puggles Cena (PUGGLES)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PUGGLES na USD

--
----
+0.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Mr Puggles (PUGGLES)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:07:06 (UTC+8)

Informace o ceně Mr Puggles (PUGGLES) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.16%

-1.27%

-1.27%

Cena Mr Puggles (PUGGLES) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se PUGGLES obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PUGGLES v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PUGGLES se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.16% a za posledních 7 dní o -1.27%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Mr Puggles (PUGGLES)

$ 12.15K
$ 12.15K$ 12.15K

--
----

$ 12.15K
$ 12.15K$ 12.15K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Mr Puggles je $ 12.15K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PUGGLES je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 12.15K.

Historie cen v USD pro Mr Puggles (PUGGLES)

Během dnešního dne byla změna ceny Mr Puggles na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Mr Puggles na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Mr Puggles na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Mr Puggles na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.16%
30 dní$ 0-57.14%
60 dní$ 0-85.55%
90 dní$ 0--

Co je Mr Puggles (PUGGLES)

Mr. Puggles isn’t just another cool dog on Base — he’s a symbol of the perfect blend between tradition and the evolving future of digital culture. With his timeless sense of style and a playful wink that says, “Let’s do this,” Mr. Puggles represents both trust and forward-thinking innovation in the crypto space.

More than just a mascot, he’s a character that brings people together. He connects the old-school charm of loyalty and confidence with the new wave of decentralized tech, memes, and community-driven energy.

Whether you’re just beginning your crypto journey or you’re a seasoned holder with years in the game, Mr. Puggles welcomes you into a growing community on Base — one that’s not only passionate but is actively redefining what it means to be bullish in this new digital frontier.

Mr. Puggles isn’t just leading a project. He’s leading a movement.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Mr Puggles (PUGGLES)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Mr Puggles (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Mr Puggles (PUGGLES) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Mr Puggles (PUGGLES) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Mr Puggles.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Mr Puggles!

PUGGLES na místní měny

Tokenomika pro Mr Puggles (PUGGLES)

Pochopení tokenomiky Mr Puggles (PUGGLES) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PUGGLES hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Mr Puggles (PUGGLES)

Jakou hodnotu má dnes Mr Puggles (PUGGLES)?
Aktuální cena PUGGLES v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PUGGLES v USD?
Aktuální cena PUGGLES v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Mr Puggles?
Tržní kapitalizace PUGGLES je $ 12.15K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PUGGLES v oběhu?
Objem PUGGLES v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PUGGLES?
PUGGLES dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PUGGLES?
PUGGLES dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování PUGGLES?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PUGGLES je -- USD.
Dosáhne PUGGLES letos vyšší ceny?
PUGGLES může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPUGGLES, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:07:06 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Mr Puggles (PUGGLES)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

