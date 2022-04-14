Tokenomika pro Move Dollar (MOD)

Tokenomika pro Move Dollar (MOD)

Zjistěte klíčové informace o Move Dollar (MOD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Move Dollar (MOD)

MOD is Thala's native stablecoin.

Move Dollar, or MOD, is an Aptos-native stablecoin used to transact, facilitate, and interact with various other DeFi protocols in the ecosystem, while acting as a store of value, a medium of exchange, and a unit of account. MOD is an over-collateralized, yield-bearing stablecoin backed by a basket of on-chain assets. Its diverse collateral base of liquid staked derivatives, liquidity pool tokens, deposit receipt tokens, and RWAs ensures its decentralized, censorship-resistant nature without compromising capital efficiency.

https://www.thala.fi/

Move Dollar (MOD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Move Dollar (MOD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 710.53K
Celkový objem:
$ 713.48K
Objem v oběhu:
$ 713.48K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 710.53K
Historické maximum:
$ 1.14
Historické minimum:
$ 0.837272
Aktuální cena:
$ 0.995845
Tokenomika Move Dollar (MOD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Move Dollar (MOD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MOD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MOD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MOD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMOD!

Předpověď ceny MOD

Chcete vědět, kam může MOD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MOD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.