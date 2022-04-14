Tokenomika pro MindWaveDAO (NILA)

Tokenomika pro MindWaveDAO (NILA)

Zjistěte klíčové informace o MindWaveDAO (NILA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o MindWaveDAO (NILA)

MindWaveDAO is a pioneering initiative designed to harness decentralized technology, economic resilience, and cognitive empowerment within the Web3 landscape. Structured on a Bitcoin-based yield infrastructure and fortified by a reinsured Layer 2 blockchain architecture, MindWaveDAO strategically integrates four critical verticals: AdTech, InsurTech, AI Governance, and ClimateTech. Each vertical functions not as isolated components but as interoperable modules contributing collectively toward scalable value exchange, decentralized innovation, and enhanced strategic clarity.

Oficiální webové stránky:
https://www.mindwavedao.com/
Bílá kniha:
https://www.mindwavedao.com/wp-content/uploads/mindwave-whitepaper.pdf

MindWaveDAO (NILA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro MindWaveDAO (NILA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 62.71M
Celkový objem:
$ 1.06B
Objem v oběhu:
$ 842.77M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 78.65M
Historické maximum:
$ 0.116635
Historické minimum:
$ 0.03631203
Aktuální cena:
$ 0.074071
Tokenomika MindWaveDAO (NILA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro MindWaveDAO (NILA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NILA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NILA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.