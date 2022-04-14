Tokenomika pro Micro3 (MIRO)

Tokenomika pro Micro3 (MIRO)

Zjistěte klíčové informace o Micro3 (MIRO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Micro3 (MIRO)

Micro3 is a De-SocialFi infrastructure that transforms Web3 user engagement through gamified social quests, on-chain identity (via soulbound credentials), and decentralized content interaction. It solves onboarding, engagement, and fragmentation issues in Web3 by offering personalized social graphs, cross-chain NFT tools, and immersive storytelling. Micro3 enables both users and projects to grow communities, verify behavior, and build reputations transparently on-chain

Oficiální webové stránky:
https://micro3.io/

Micro3 (MIRO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Micro3 (MIRO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 643.40K
$ 643.40K
Celkový objem:
$ 300.00M
$ 300.00M
Objem v oběhu:
$ 30.30M
$ 30.30M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 6.37M
$ 6.37M
Historické maximum:
$ 0.02925122
$ 0.02925122
Historické minimum:
$ 0.01848034
$ 0.01848034
Aktuální cena:
$ 0.02123591
$ 0.02123591

Tokenomika Micro3 (MIRO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Micro3 (MIRO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MIRO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MIRO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MIRO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMIRO!

Předpověď ceny MIRO

Chcete vědět, kam může MIRO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MIRO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.