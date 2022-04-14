Tokenomika pro Metal Dollar (XMD)
Informace o Metal Dollar (XMD)
What is the project about? The Metal Dollar (XMD) represents an innovative approach to stablecoins, operating on the Proton Blockchain. Its design brings increased stability, transparency, and efficiency to digital transactions. Uniquely, XMD is backed by an array of established, non-algorithmic bank reserve-backed stablecoins, including USDC, USDT, and PAX, a method intended to mitigate risks associated with single-issuer or algorithmic stablecoins and enhance stability.
What makes your project unique? The Metal Dollar distinguishes itself from traditional stablecoins by pegging its value to a selection of established stablecoins, providing an innovative approach to stability and governance. It utilizes the Proton Blockchain's features to enable secure, efficient transactions with swift confirmation times, high throughput, and low fees. The project is also characterized by a decentralized governance model supported by the Metal DAO (XMT) token. XMT token holders can propose and vote on crucial decisions concerning the Metal Dollar protocol, facilitating a democratic and inclusive management over the protocol's direction.
History of your project. The Metal Dollar project came into existence in 2022 as a response to the growing demand for stability and reliability in the crypto market. It aims to combine the benefits of non-algorithmic bank reserve-backed stablecoins with the transparency, security, and efficiency offered by the Proton Blockchain.
What’s next for your project? Plans for XMD include collaborations with industry stakeholders to increase its reach and enhance functionality. Future developments envision interoperability with other blockchain networks and increased integration with DApps.
What can your token be used for? XMD, as a stablecoin, facilitates transactions on ProtonDEX.com. The process to mint XMD involves bridging supported stablecoins onto Proton Blockchain. The value of XMD is pegged to the basket of these supported stablecoins.
Metal Dollar (XMD): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Metal Dollar (XMD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Metal Dollar (XMD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Metal Dollar (XMD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů XMD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu XMD, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro XMD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXMD!
Předpověď ceny XMD
Chcete vědět, kam může XMD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen XMD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.