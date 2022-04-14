Tokenomika pro MEN (MEN)

Zjistěte klíčové informace o MEN (MEN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o MEN (MEN)

MEN VIBES Dive Into The Epic Energy Of MEN Coin!

Want to be a hero and save Degen life?

In the world of MEN Coin, every handshake is a mini epic event! Feel the true "men vibes" and enjoy the incredible handshakes.

Earn: $MEN token Earn rewards and see your $MEN Coin value increase.

Play: Game Dive into Handshake, a strategic battle game with exciting rewards.

Enjoy: Parties (offline+online) Experience the fun and excitement of our vibrant $MEN Coin events, filled with unforgettable moments.

Get: Prizes & Bonuses Discover thrilling giveaways with incredible prizes and exclusive bonuses!

Oficiální webové stránky:
https://men.wtf

MEN (MEN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro MEN (MEN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 10.02K
Celkový objem:
$ 9.99B
Objem v oběhu:
$ 9.99B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 10.02K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika MEN (MEN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro MEN (MEN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MEN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MEN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MEN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMEN!

Předpověď ceny MEN

Chcete vědět, kam může MEN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MEN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.