Tokenomika pro Media Network (MEDIA)

Zjistěte klíčové informace o Media Network (MEDIA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Media Network (MEDIA)

Media Network is a new protocol that bypasses traditional CDN providers’ centralized approach for a self-governed and open source solution where everyone can participate. Media Network creates a distributed bandwidth market that enables service providers such as media platforms to hire resources from the network and dynamically come and go as the demand for last-mile data delivery shifts. It allows anyone to organically serve content without introducing any trust assumptions or pre-authentication requirements. Participants earn MEDIA rewards for their bandwidth contributions, a fixed supply SPL token minted on Solana’s Blockchain.

Oficiální webové stránky:
https://media.network/

Media Network (MEDIA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Media Network (MEDIA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 232.74K
Celkový objem:
$ 869.34K
Objem v oběhu:
$ 250.00K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 809.33K
Historické maximum:
$ 312.25
Historické minimum:
$ 0.135377
Aktuální cena:
$ 0.930967
Tokenomika Media Network (MEDIA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Media Network (MEDIA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MEDIA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MEDIA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MEDIA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMEDIA!

mc_how_why_title
Prohlášení

