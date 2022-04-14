Tokenomika pro Maximize AI (MAXI)

Tokenomika pro Maximize AI (MAXI)

Zjistěte klíčové informace o Maximize AI (MAXI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Maximize AI (MAXI)

Maximize AI focuses on simplifying access to a variety of AI-based tools. We are building a centralized platform that incorporates the TAO Bittensor Subnet to empower developers and content creators. The platform works by integrating various AI frameworks and API libraries in one place.

Key Features ✅ Multi-Model Integration: Integrates diverse AI models to effectively handle a wide range of tasks.

✅ Context-Aware Model Selection: The system automatically selects the most appropriate AI model based on the input type, complexity, and objective of a task.

✅ Flexible Architecture: Designed to be customizable for specific business needs and scalable across various use cases.

✅ Cross-Model Collaboration: Enables different AI models to work together and share information to improve the final results.

Oficiální webové stránky:
https://maximizeai.org/

Maximize AI (MAXI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Maximize AI (MAXI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 903.57K
$ 903.57K$ 903.57K
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 85.00M
$ 85.00M$ 85.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M
Historické maximum:
$ 0.01302951
$ 0.01302951$ 0.01302951
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.01063029
$ 0.01063029$ 0.01063029

Tokenomika Maximize AI (MAXI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Maximize AI (MAXI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MAXI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MAXI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MAXI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMAXI!

Předpověď ceny MAXI

Chcete vědět, kam může MAXI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MAXI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.