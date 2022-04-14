Tokenomika pro MATRIX (MATRIX)
All about $MATRI𝕏 token Icon What is MATRI𝕏, you ask? Elon Musk, a visionary entrepreneur and technological maverick, has long been at the forefront of innovation. The concept of the MATRI𝕏, popularized by science fiction, refers to a virtual world that simulates reality, blurring the boundaries between what is real and what is simulated.
While Musk is not the sole architect of the MATRI𝕏 of artificial reality, his ventures have been instrumental in advancing immersive technologies and shaping our understanding of the possibilities they present.
MATRIX (MATRIX): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro MATRIX (MATRIX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika MATRIX (MATRIX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro MATRIX (MATRIX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů MATRIX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu MATRIX, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro MATRIX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMATRIX!
