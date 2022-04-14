Tokenomika pro Magnetix (MAG)
Informace o Magnetix (MAG)
Magnetix (MAG) is a neuro religion that fuses the Law of Attraction with blockchain technology to create abundance. By practicing gratitude, visualization, and group manifestation, we strengthen our collective energy to attract opportunities and financial growth. The Magnetix Coin (MAG) serves as a symbol of focused intention and innovation, empowering individuals to manifest prosperity and success.
Magnetix (MAG): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Magnetix (MAG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Magnetix (MAG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Magnetix (MAG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů MAG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu MAG, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro MAG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMAG!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.