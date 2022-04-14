Tokenomika pro Lux Token (LUX)

Tokenomika pro Lux Token (LUX)

Zjistěte klíčové informace o Lux Token (LUX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Lux Token (LUX)

Lux: The Multiplayer Internet, A Unified Way to Navigate the Internet on Blockchain Technology. Unlock Multiplayer Browsing. Explore a Digital Universe Composed of Shared Online Spaces.

🛸 With Lux every website transforms into a unique planet filled with activities and multiplayer features. This is the only overlay you will need while browsing the internet.

🪐 Hang Out And Play Easily: Jump into games and hang out with friends effortlessly in a space designed for seamless interaction and enjoyment.

🚀 There Is No Place Like Home: Design and decorate your own cozy corner of the internet where you can express yourself, unwind, and connect with friends in a setting that's truly your own.

🌌 Explore The Infinite: Embark on a journey through the digital cosmos, where every unique URL is a world of its own, waiting to be explored. Uncover the diversity and richness of the internet's landscapes, one click at a time.

Oficiální webové stránky:
https://lux.gg
Bílá kniha:
https://lux.gg/whitepaper

Lux Token (LUX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Lux Token (LUX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.82M
Celkový objem:
$ 994.96M
Objem v oběhu:
$ 994.96M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.82M
Historické maximum:
$ 0.02961746
Historické minimum:
$ 0.00117546
Aktuální cena:
$ 0.0038175
Tokenomika Lux Token (LUX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Lux Token (LUX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LUX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LUX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LUX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLUX!

Předpověď ceny LUX

Chcete vědět, kam může LUX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LUX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

