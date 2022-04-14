Tokenomika pro LOWCAP (LOWCAP)
$LOWCAP is a meme coin born from conviction, not hype. Built on the Solana blockchain, it embodies the spirit of degens who seek narrative, culture, and early community over utility and roadmaps. With no pre-sale, no team allocation, and a fair launch, $LOWCAP represents a movement—an underground cult of believers who value memes, timing, and pure community-driven momentum. It’s not just a coin—it’s a conviction-fueled social experiment designed to thrive in the chaos of the market.
Tokenomika LOWCAP (LOWCAP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro LOWCAP (LOWCAP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů LOWCAP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu LOWCAP, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.