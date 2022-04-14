Tokenomika pro Low Quality Cat (LQC)
Informace o Low Quality Cat (LQC)
The origin of the low quality cat remains surrounded in lore and mystery.
Taken with 0.1MP on one of the first commercially available digital cameras, the true identity of the cat to this day remains unknown.
However, it has since been immortalized on the blockchain forever in the form of $LQC and is celebrated by a cult following and lovers of genuine low quality everywhere.
The community has burned 45% of the supply. The memes are endless.
Low Quality Cat (LQC): tokenomika a analýza cen
Tokenomika Low Quality Cat (LQC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Low Quality Cat (LQC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů LQC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu LQC, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro LQC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLQC!
