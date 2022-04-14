Tokenomika pro LooPIN Network (LOOPIN)

Tokenomika pro LooPIN Network (LOOPIN)

Zjistěte klíčové informace o LooPIN Network (LOOPIN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o LooPIN Network (LOOPIN)

Addressing the core challenges of coordination, pricing, and liquidity in decentralized physical infrastructure networks (DePIN), the PinFi protocol introduces a distinctive dynamic pricing mechanism. It enables providers to allocate excess computing resources to a “dissipative” PinFi liquidity pool, distinct from traditional DeFi liquidity pools, ensuring seamless access for clients at equitable, market-based prices. This approach significantly reduces the costs of accessing computing power, potentially to as low as 1% compared to existing services, while simultaneously enhancing security and dependability. The PinFi protocol is poised to transform the dynamics of supply and demand in computing power networks, setting a new standard for efficiency and accessibility.

PinFi, the groundbreaking Physical Infrastructure Finance protocol that's revolutionizing the way we access and distribute computing resources. In an era where AI computing power is as essential as electricity, PinFi stands at the forefront of the digital revolution, introducing a novel approach to pooling, distributing, and financing computing resources across networks. This not only makes such resources more accessible and affordable but also ensures a more efficient and equitable distribution of computing power.

Oficiální webové stránky:
https://www.loopin.network/
Bílá kniha:
https://arxiv.org/pdf/2406.09422

LooPIN Network (LOOPIN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro LooPIN Network (LOOPIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 20.62M
$ 20.62M
Celkový objem:
$ 41.24M
$ 41.24M
Objem v oběhu:
$ 35.12M
$ 35.12M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 24.21M
$ 24.21M
Historické maximum:
$ 3.72
$ 3.72
Historické minimum:
$ 0.150598
$ 0.150598
Aktuální cena:
$ 0.587063
$ 0.587063

Tokenomika LooPIN Network (LOOPIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro LooPIN Network (LOOPIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LOOPIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LOOPIN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LOOPIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLOOPIN!

Předpověď ceny LOOPIN

Chcete vědět, kam může LOOPIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LOOPIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.