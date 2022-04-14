Tokenomika pro loner (LONER)
Informace o loner (LONER)
LONER is a meme token centered around a peaceful, guitar-playing frog character that resonates with introvert culture and solitary moments. The project's core theme revolves around "need peace" and celebrates chosen solitude rather than forced isolation. Through minimalist art and relatable meme content, LONER captures universal experiences of seeking quiet spaces and finding comfort in alone time.
The token's identity is built on simple, non-confrontational visuals that feature the frog character in various peaceful settings - from late-night coffee runs to quiet reading nooks. This creates a unique position in the meme token space by focusing on calm, introspective moments rather than high-energy or aggressive themes. LONER's community approach emphasizes authentic engagement over hype, bringing together individuals who relate to introvert experiences. The project has developed a successful meme format that combines gentle humor with universal situations like avoiding social interactions, finding peaceful spots, and embracing solo activities.
The project's visual content strategy includes simple sketched backgrounds, peaceful locations, and solo moments that resonate with the community. Content themes range from everyday scenarios like mobile-ordering coffee to avoid small talk, to more existential moments like finding peace in solitude. This approach has proven successful by tapping into shared experiences while maintaining a unique, peaceful identity that sets LONER apart in the meme token landscape.
LONER ironically brings loners together through shared experiences and relatable content, creating a community that understands and celebrates the value of chosen solitude. The token has established itself by maintaining consistent peaceful vibes while delivering content that connects with both casual introverts and dedicated solitude seekers.
loner (LONER): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro loner (LONER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika loner (LONER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro loner (LONER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů LONER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu LONER, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
