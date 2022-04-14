Tokenomika pro LiquidLayer (LILA)

Tokenomika pro LiquidLayer (LILA)

Zjistěte klíčové informace o LiquidLayer (LILA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o LiquidLayer (LILA)

LiquidLayer is a highly scalable PoW blockchain with integrated Liquid-Staking-Derivative Bridge. (https://app.uniswap.org/swap?outputCurrency=0x96aDD417293a49E80f024734e96CFd8b355bCc14)

LiquidLayer advances PoW blockchains with EVM compatibility and trilemma solutions. Its unique LSD bridge transfers funds from Ethereum, leveraging DeFi instead of merely locking assets, enabling users to earn APY on bridged assets.

The future of Proof-of-Work is now.

Oficiální webové stránky:
https://www.liquidlayer.network
Bílá kniha:
https://docs.liquidlayer.network/

LiquidLayer (LILA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro LiquidLayer (LILA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 49.45K
$ 49.45K$ 49.45K
Celkový objem:
$ 8.00M
$ 8.00M$ 8.00M
Objem v oběhu:
$ 6.25M
$ 6.25M$ 6.25M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 63.30K
$ 63.30K$ 63.30K
Historické maximum:
$ 1.95
$ 1.95$ 1.95
Historické minimum:
$ 0.00118103
$ 0.00118103$ 0.00118103
Aktuální cena:
$ 0.00789537
$ 0.00789537$ 0.00789537

Tokenomika LiquidLayer (LILA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro LiquidLayer (LILA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LILA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LILA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LILA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLILA!

Předpověď ceny LILA

Chcete vědět, kam může LILA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LILA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.