Light Speed Cat Cena (LSCAT)
+0.10%
-0.06%
-4.68%
-4.68%
Cena Light Speed Cat (LSCAT) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se LSCAT obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LSCAT v historii je $ 0.00171341, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LSCAT se za poslední hodinu změnila o +0.10%, za 24 hodin o -0.06% a za posledních 7 dní o -4.68%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Light Speed Cat je $ 35.97K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LSCAT je 79.15M, přičemž celková zásoba je 79146768.10893452. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 35.97K.
Během dnešního dne byla změna ceny Light Speed Cat na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Light Speed Cat na USD $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Light Speed Cat na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Light Speed Cat na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|-0.06%
|30 dní
|$ 0
|+6.55%
|60 dní
|$ 0
|-58.74%
|90 dní
|$ 0
|--
Store of Value: LSCAT serves as a robust store of value, offering users a secure and decentralized alternative for preserving and growing their wealth. Built on a blockchain framework, the token leverages the power of cryptography to ensure the integrity and immutability of transactions, providing users with confidence in the stability of their assets.
Gaming Integration: LSCAT goes beyond conventional tokens by integrating seamlessly with gaming ecosystems. As a gaming utility token, it acts as the primary currency within supported gaming platforms, unlocking a new dimension of in-game transactions, rewards, and economic systems. Gamers can trade, purchase virtual assets, and participate in exclusive events using LSCAT, creating a dynamic and immersive gaming environment.
Limited Supply: With a carefully curated limited supply, LSCAT ensures scarcity, contributing to its appeal as a store of value. The controlled tokenomics promote a deflationary model, incentivizing early adopters and long-term holders to benefit from potential appreciation in value over time.
The mission of LSCat Token is to redefine the intersection of finance and gaming, offering a versatile token that caters to both worlds. By providing a secure store of value and enhancing the gaming experience through integration, LSCAT aims to establish itself as a pioneering force in the blockchain industry.
Let’s Foking LSCat It! Meoow!
MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!
Jakou hodnotu v USD bude mít Light Speed Cat (LSCAT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Light Speed Cat (LSCAT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Light Speed Cat.
Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Light Speed Cat!
Pochopení tokenomiky Light Speed Cat (LSCAT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LSCAT hned teď!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|11-01 15:13:00
|Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
|11-01 13:14:00
|Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
|10-31 18:37:21
|Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
|10-31 15:48:21
|Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.
Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu
Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování
Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování
Největší dnešní růsty kryptoměn