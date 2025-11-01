BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena KITTEE je 0 USD. Sledujte aktualizace cen KTE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KTE.Dnešní aktuální cena KITTEE je 0 USD. Sledujte aktualizace cen KTE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KTE.

Více informací o KTE

Informace o ceně KTE

Co je to KTE

Bílá kniha pro KTE

Oficiální webové stránky KTE

Tokenomika pro KTE

Předpověď cen KTE

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo KITTEE

KITTEE Cena (KTE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 KTE na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny KITTEE (KTE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:46:41 (UTC+8)

Informace o ceně KITTEE (KTE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-74.34%

-74.34%

Cena KITTEE (KTE) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se KTE obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KTE v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KTE se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -74.34%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu KITTEE (KTE)

$ 14.65K
$ 14.65K$ 14.65K

--
----

$ 14.65K
$ 14.65K$ 14.65K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,995.937352
999,999,995.937352 999,999,995.937352

Aktuální tržní kapitalizace KITTEE je $ 14.65K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu KTE je 1000.00M, přičemž celková zásoba je 999999995.937352. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 14.65K.

Historie cen v USD pro KITTEE (KTE)

Během dnešního dne byla změna ceny KITTEE na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny KITTEE na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny KITTEE na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny KITTEE na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-81.55%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je KITTEE (KTE)

Overview of KITTEE (KTE)

KITTEE (ticker: KTE) is a community-driven meme coin built on the Solana blockchain, launched through the pump.fun platform—a popular decentralized exchange for creating and trading meme tokens. As a Solana-based project, it leverages the network's high-speed, low-cost transactions to facilitate quick and accessible trading.

The token embodies the playful spirit of internet culture, centering around a cat-themed mascot. KITTEE positions itself purely as a meme, emphasizing fun, community engagement, and cultural expression rather than any form of financial investment or security. The project explicitly disclaims any intent to function as an investment contract, highlighting its roots in decentralized, peer-to-peer digital creativity.

Origins and Background

KITTEE originated as an online meme, evolving into a tokenized asset on Solana. Its creation draws from the broader meme coin ecosystem, where humorous, viral concepts are transformed into blockchain-based tokens to foster community interaction. The project's logo and artwork were custom-designed to represent KITTEE as a fun, approachable character—a stylized cat that has become synonymous with the token. This mascot draws from popular internet cat memes, tapping into the cultural phenomenon of feline-themed content that has dominated social media for years. Unlike utility-focused cryptocurrencies, KITTEE's foundation is in entertainment and shared enthusiasm, popularized through online communities and social platforms like X (formerly Twitter).

The token was launched on pump.fun, a platform known for enabling anyone to create meme coins with a bonding curve mechanism. This setup allows the token's price to increase as more people buy in, creating a gamified launch experience. As of recent activity the project has seen moments of hype, including announcements of all-time highs and calls to action for community members to join before potential further growth.

Themes and Cultural References

At its core, KITTEE revolves around themes of fun, friendliness, and lighthearted internet culture. The cat mascot, simply named "KITTEE," symbolizes playfulness and approachability, evoking familiar cultural icons like viral cat videos, memes such as Grumpy Cat or Nyan Cat, and the broader "cat economy" in crypto. The token's branding uses "KTE" or "KITTEE" as symbols of support for these ideals, blending whimsy with decentralized principles.

Culturally, KITTEE ties into the meme economy, where digital assets represent shared jokes, identities, and communities rather than traditional value stores. It's not tied to any specific real-world events or narratives but draws from the evergreen appeal of cats in online humor. The project's artwork, including the transparent logo, features a cute, cartoonish cat design that encourages meme creation, sharing, and remixing by the community.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny KITTEE (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít KITTEE (KTE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva KITTEE (KTE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro KITTEE.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny KITTEE!

KTE na místní měny

Tokenomika pro KITTEE (KTE)

Pochopení tokenomiky KITTEE (KTE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KTE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně KITTEE (KTE)

Jakou hodnotu má dnes KITTEE (KTE)?
Aktuální cena KTE v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KTE v USD?
Aktuální cena KTE v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace KITTEE?
Tržní kapitalizace KTE je $ 14.65K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KTE v oběhu?
Objem KTE v oběhu je 1000.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KTE?
KTE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KTE?
KTE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování KTE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KTE je -- USD.
Dosáhne KTE letos vyšší ceny?
KTE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKTE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:46:41 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se KITTEE (KTE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,088.87
$110,088.87$110,088.87

-0.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.42
$3,878.42$3,878.42

+0.45%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02436
$0.02436$0.02436

-24.30%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.18
$186.18$186.18

-1.05%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.42
$3,878.42$3,878.42

+0.45%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,088.87
$110,088.87$110,088.87

-0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.18
$186.18$186.18

-1.05%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5103
$2.5103$2.5103

-0.54%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.51
$1,087.51$1,087.51

+0.28%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09634
$0.09634$0.09634

+92.68%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01948
$0.01948$0.01948

-2.60%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00009600
$0.00009600$0.00009600

+356.70%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00435
$0.00435$0.00435

+262.50%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0054766
$0.0054766$0.0054766

+179.13%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0041
$0.0041$0.0041

+64.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000817
$0.0000817$0.0000817

+63.40%