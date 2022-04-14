Tokenomika pro KIM Token (KIM)

Zjistěte klíčové informace o KIM Token (KIM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o KIM Token (KIM)

Kim has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity.

Kim moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a custom approach that prioritizes the community and ecosystem.

By leveraging Mode's unique approach to sequencer fee sharing, Kim is able to provide projects with greater incentives.

Oficiální webové stránky:
https://www.kim.exchange/
Bílá kniha:
https://docs.kim.exchange/

KIM Token (KIM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro KIM Token (KIM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 493.13K
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 493.13K
Historické maximum:
$ 0.04177886
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00048228
Tokenomika KIM Token (KIM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro KIM Token (KIM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KIM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KIM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KIM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKIM!

Předpověď ceny KIM

Chcete vědět, kam může KIM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KIM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.