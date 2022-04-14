Tokenomika pro Kill Zero (K0)
Kill Zero is a meme token dedicated to the mission of eliminating zeros. It operates on the Binance Smart Chain and was created by a developer who is fed up with rug pulls, pump and dump schemes, and honeypots. The intention is to create a level playing field for all investors. Kill Zero is minted in a fair manner, and the founder, an experienced BSC developer, has a proven track record with projects that have reached more than 2000x returns. You can check their history on their Twitter account.
Tokenomika Kill Zero (K0): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Kill Zero (K0) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů K0, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu K0, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
