Tokenomika pro Kill Zero (K0)

Tokenomika pro Kill Zero (K0)

Zjistěte klíčové informace o Kill Zero (K0), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Kill Zero (K0)

Kill Zero is a meme token dedicated to the mission of eliminating zeros. It operates on the Binance Smart Chain and was created by a developer who is fed up with rug pulls, pump and dump schemes, and honeypots. The intention is to create a level playing field for all investors. Kill Zero is minted in a fair manner, and the founder, an experienced BSC developer, has a proven track record with projects that have reached more than 2000x returns. You can check their history on their Twitter account.

Oficiální webové stránky:
https://kill0.app

Kill Zero (K0): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Kill Zero (K0), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 218.26K
$ 218.26K$ 218.26K
Celkový objem:
$ 7.64B
$ 7.64B$ 7.64B
Objem v oběhu:
$ 7.64B
$ 7.64B$ 7.64B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 218.26K
$ 218.26K$ 218.26K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Kill Zero (K0): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Kill Zero (K0) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů K0, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu K0, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro K0 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuK0!

Předpověď ceny K0

Chcete vědět, kam může K0 zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen K0 kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.