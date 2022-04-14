Tokenomika pro Ken (KEN)
Informace o Ken (KEN)
Meet Ken Coin, the cryptocurrency that is set to revolutionize the digital finance world. Ken Coin is inspired by Ken, the first DOGE of Atsuko Sato, and the older brother of the famous Kabosu and Neiro. With Ken Coin, we honor the legacy of Ken, the original Shiba Inu that paved the way for the iconic Dogecoin.
Ken Coin aims to bring the same community spirit and innovation that Dogecoin brought to the crypto space, but with enhanced features and a stronger focus on utility. Join us in celebrating Ken's legacy by being part of the Ken Coin community. Experience the future of cryptocurrency with Ken Coin, where nostalgia meets cutting-edge technology. Get ready to embark on an exciting journey with Ken Coin and be a part of something truly special.
Ken (KEN): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ken (KEN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Ken (KEN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Ken (KEN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů KEN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu KEN, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro KEN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKEN!
