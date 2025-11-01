BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Keke je 0 USD. Sledujte aktualizace cen KEKE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KEKE.

Více informací o KEKE

Informace o ceně KEKE

Co je to KEKE

Oficiální webové stránky KEKE

Tokenomika pro KEKE

Předpověď cen KEKE

Logo Keke

Keke Cena (KEKE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 KEKE na USD

--
----
+3.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Keke (KEKE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:45:39 (UTC+8)

Informace o ceně Keke (KEKE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00001324
$ 0.00001324$ 0.00001324

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+3.97%

-9.57%

-9.57%

Cena Keke (KEKE) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se KEKE obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KEKE v historii je $ 0.00001324, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KEKE se za poslední hodinu změnila o -0.00%, za 24 hodin o +3.97% a za posledních 7 dní o -9.57%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Keke (KEKE)

$ 87.85K
$ 87.85K$ 87.85K

--
----

$ 87.85K
$ 87.85K$ 87.85K

690.00B
690.00B 690.00B

690,000,000,000.0
690,000,000,000.0 690,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Keke je $ 87.85K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu KEKE je 690.00B, přičemž celková zásoba je 690000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 87.85K.

Historie cen v USD pro Keke (KEKE)

Během dnešního dne byla změna ceny Keke na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Keke na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Keke na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Keke na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+3.97%
30 dní$ 0-73.92%
60 dní$ 0-83.41%
90 dní$ 0--

Co je Keke (KEKE)

KEKE is the first frog memecoin ever deployed on Kaspa. KEKE was 100% fair-launched as the first frog KRC20 token on Kaspa at 2024-06-30 with no team-allocation. KEKE has no team, no roadmap, no pre-sale, no pre-allocation, no whitelist, no paid KOLs, no NFT, no tax, no airdrop, no giveaway, just pure memes. KEKE is a pure memecoin without the rhetorical flourishes, and is loved by many in the Kaspa community and beyond.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Keke (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Keke (KEKE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Keke (KEKE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Keke.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Keke!

KEKE na místní měny

Tokenomika pro Keke (KEKE)

Pochopení tokenomiky Keke (KEKE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KEKE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Keke (KEKE)

Jakou hodnotu má dnes Keke (KEKE)?
Aktuální cena KEKE v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KEKE v USD?
Aktuální cena KEKE v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Keke?
Tržní kapitalizace KEKE je $ 87.85K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KEKE v oběhu?
Objem KEKE v oběhu je 690.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KEKE?
KEKE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00001324 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KEKE?
KEKE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování KEKE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KEKE je -- USD.
Dosáhne KEKE letos vyšší ceny?
KEKE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKEKE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:45:39 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Keke (KEKE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

