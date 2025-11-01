BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena WLFI je 0.139 USD. Sledujte aktualizace cen WLFI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WLFI.

Kurz WLFI(WLFI)

Aktuální cena 1 WLFI na USD

$0.139
$0.139$0.139
+0.57%1D
USD
Graf aktuální ceny WLFI (WLFI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:16:09 (UTC+8)

Informace o ceně WLFI (WLFI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.1333
$ 0.1333$ 0.1333
Nejnižší za 24 h
$ 0.1418
$ 0.1418$ 0.1418
Nejvyšší za 24 h

$ 0.1333
$ 0.1333$ 0.1333

$ 0.1418
$ 0.1418$ 0.1418

$ 0.4600440080440167
$ 0.4600440080440167$ 0.4600440080440167

$ 0.09151658544301643
$ 0.09151658544301643$ 0.09151658544301643

-0.29%

+0.57%

+3.34%

+3.34%

Cena WLFI (WLFI) v reálném čase je $ 0.139. Za posledních 24 hodin se WLFI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.1333 do maxima $ 0.1418, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WLFI v historii je $ 0.4600440080440167, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.09151658544301643.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WLFI se za poslední hodinu změnila o -0.29%, za 24 hodin o +0.57% a za posledních 7 dní o +3.34%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu WLFI (WLFI)

No.32

$ 3.42B
$ 3.42B$ 3.42B

$ 5.04M
$ 5.04M$ 5.04M

$ 13.90B
$ 13.90B$ 13.90B

24.57B
24.57B 24.57B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

24.57%

0.09%

ETH

Aktuální tržní kapitalizace WLFI je $ 3.42B, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 5.04M. Objem v oběhu WLFI je 24.57B, přičemž celková zásoba je 100000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 13.90B.

Historie cen v USD pro WLFI (WLFI)

Sledujte změny cen WLFI pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.000788+0.57%
30 dní$ -0.0668-32.46%
60 dní$ -0.1081-43.75%
90 dní$ +0.089+178.00%
Změna ceny WLFI dnes

Dnes zaznamenal WLFI změnu o $ +0.000788 (+0.57%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny WLFI za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0668 (-32.46%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny WLFI za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u WLFI ke změně o $ -0.1081 (-43.75%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny WLFI za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.089 (+178.00%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům WLFI (WLFI)?

Podívejte se na stránku Historie cen WLFI.

Co je WLFI (WLFI)

World Liberty Financial ($WLFI) is a governance token powering a decentralized finance protocol that promotes USD-based stablecoins and aims to preserve the U.S. Dollar’s global dominance.

WLFI je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich WLFI investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu WLFIa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o WLFI na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na WLFI a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny WLFI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít WLFI (WLFI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva WLFI (WLFI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro WLFI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny WLFI!

Tokenomika pro WLFI (WLFI)

Pochopení tokenomiky WLFI (WLFI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WLFI hned teď!

Jak nakupovat WLFI (WLFI)

Snažíte se zjistit, jak koupit WLFI? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit WLFI podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

WLFI na místní měny

1 WLFI(WLFI) na VND
3,657.785
1 WLFI(WLFI) na AUD
A$0.21128
1 WLFI(WLFI) na GBP
0.10564
1 WLFI(WLFI) na EUR
0.11954
1 WLFI(WLFI) na USD
$0.139
1 WLFI(WLFI) na MYR
RM0.58241
1 WLFI(WLFI) na TRY
5.84217
1 WLFI(WLFI) na JPY
¥21.267
1 WLFI(WLFI) na ARS
ARS$199.99876
1 WLFI(WLFI) na RUB
11.17421
1 WLFI(WLFI) na INR
12.34876
1 WLFI(WLFI) na IDR
Rp2,316.66574
1 WLFI(WLFI) na PHP
8.15791
1 WLFI(WLFI) na EGP
￡E.6.53995
1 WLFI(WLFI) na BRL
R$0.74643
1 WLFI(WLFI) na CAD
C$0.1946
1 WLFI(WLFI) na BDT
17.00248
1 WLFI(WLFI) na NGN
201.15663
1 WLFI(WLFI) na COP
$534.61485
1 WLFI(WLFI) na ZAR
R.2.41165
1 WLFI(WLFI) na UAH
5.83105
1 WLFI(WLFI) na TZS
T.Sh.342.36395
1 WLFI(WLFI) na VES
Bs30.719
1 WLFI(WLFI) na CLP
$130.938
1 WLFI(WLFI) na PKR
Rs39.04371
1 WLFI(WLFI) na KZT
73.66166
1 WLFI(WLFI) na THB
฿4.47858
1 WLFI(WLFI) na TWD
NT$4.27981
1 WLFI(WLFI) na AED
د.إ0.51013
1 WLFI(WLFI) na CHF
Fr0.1112
1 WLFI(WLFI) na HKD
HK$1.08003
1 WLFI(WLFI) na AMD
֏53.1953
1 WLFI(WLFI) na MAD
.د.م1.28575
1 WLFI(WLFI) na MXN
$2.57984
1 WLFI(WLFI) na SAR
ريال0.52125
1 WLFI(WLFI) na ETB
Br21.43658
1 WLFI(WLFI) na KES
KSh17.95741
1 WLFI(WLFI) na JOD
د.أ0.098551
1 WLFI(WLFI) na PLN
0.51152
1 WLFI(WLFI) na RON
лв0.61299
1 WLFI(WLFI) na SEK
kr1.31772
1 WLFI(WLFI) na BGN
лв0.23491
1 WLFI(WLFI) na HUF
Ft46.76933
1 WLFI(WLFI) na CZK
2.93151
1 WLFI(WLFI) na KWD
د.ك0.042534
1 WLFI(WLFI) na ILS
0.45175
1 WLFI(WLFI) na BOB
Bs0.96049
1 WLFI(WLFI) na AZN
0.2363
1 WLFI(WLFI) na TJS
SM1.28019
1 WLFI(WLFI) na GEL
0.37669
1 WLFI(WLFI) na AOA
Kz127.40601
1 WLFI(WLFI) na BHD
.د.ب0.052264
1 WLFI(WLFI) na BMD
$0.139
1 WLFI(WLFI) na DKK
kr0.89933
1 WLFI(WLFI) na HNL
L3.65848
1 WLFI(WLFI) na MUR
6.35786
1 WLFI(WLFI) na NAD
$2.40192
1 WLFI(WLFI) na NOK
kr1.40668
1 WLFI(WLFI) na NZD
$0.24186
1 WLFI(WLFI) na PAB
B/.0.139
1 WLFI(WLFI) na PGK
K0.58519
1 WLFI(WLFI) na QAR
ر.ق0.50596
1 WLFI(WLFI) na RSD
дин.14.11962
1 WLFI(WLFI) na UZS
soʻm1,674.69841
1 WLFI(WLFI) na ALL
L11.64959
1 WLFI(WLFI) na ANG
ƒ0.24881
1 WLFI(WLFI) na AWG
ƒ0.24881
1 WLFI(WLFI) na BBD
$0.278
1 WLFI(WLFI) na BAM
KM0.23352
1 WLFI(WLFI) na BIF
Fr411.162
1 WLFI(WLFI) na BND
$0.1807
1 WLFI(WLFI) na BSD
$0.139
1 WLFI(WLFI) na JMD
$22.33174
1 WLFI(WLFI) na KHR
558.23234
1 WLFI(WLFI) na KMF
Fr59.214
1 WLFI(WLFI) na LAK
3,021.73907
1 WLFI(WLFI) na LKR
රු42.36442
1 WLFI(WLFI) na MDL
L2.3491
1 WLFI(WLFI) na MGA
Ar626.1255
1 WLFI(WLFI) na MOP
P1.11339
1 WLFI(WLFI) na MVR
2.1267
1 WLFI(WLFI) na MWK
MK241.31929
1 WLFI(WLFI) na MZN
MT8.8821
1 WLFI(WLFI) na NPR
रु19.73522
1 WLFI(WLFI) na PYG
985.788
1 WLFI(WLFI) na RWF
Fr201.967
1 WLFI(WLFI) na SBD
$1.14397
1 WLFI(WLFI) na SCR
1.89874
1 WLFI(WLFI) na SRD
$5.3515
1 WLFI(WLFI) na SVC
$1.21625
1 WLFI(WLFI) na SZL
L2.41165
1 WLFI(WLFI) na TMT
m0.4865
1 WLFI(WLFI) na TND
د.ت0.408243
1 WLFI(WLFI) na TTD
$0.94103
1 WLFI(WLFI) na UGX
Sh484.276
1 WLFI(WLFI) na XAF
Fr78.535
1 WLFI(WLFI) na XCD
$0.3753
1 WLFI(WLFI) na XOF
Fr78.535
1 WLFI(WLFI) na XPF
Fr14.178
1 WLFI(WLFI) na BWP
P1.86816
1 WLFI(WLFI) na BZD
$0.27939
1 WLFI(WLFI) na CVE
$13.27311
1 WLFI(WLFI) na DJF
Fr24.603
1 WLFI(WLFI) na DOP
$8.90851
1 WLFI(WLFI) na DZD
د.ج18.06722
1 WLFI(WLFI) na FJD
$0.31414
1 WLFI(WLFI) na GNF
Fr1,208.605
1 WLFI(WLFI) na GTQ
Q1.06613
1 WLFI(WLFI) na GYD
$29.10938
1 WLFI(WLFI) na ISK
kr17.375

Zdroj WLFI

Pokud chcete se podrobněji seznámit s WLFI, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka WLFI
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně WLFI

Jakou hodnotu má dnes WLFI (WLFI)?
Aktuální cena WLFI v USD je 0.139 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WLFI v USD?
Aktuální cena WLFI v USD je $ 0.139. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace WLFI?
Tržní kapitalizace WLFI je $ 3.42B USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WLFI v oběhu?
Objem WLFI v oběhu je 24.57B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WLFI?
WLFI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.4600440080440167 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WLFI?
WLFI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.09151658544301643 USD.
Jaký je objem obchodování WLFI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WLFI je $ 5.04M USD.
Dosáhne WLFI letos vyšší ceny?
WLFI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWLFI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:16:09 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se WLFI (WLFI)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod WLFI na USD

Částka

WLFI
WLFI
USD
USD

1 WLFI = 0.139 USD

Obchodujte WLFI

WLFI/USD1
$0.1393
$0.1393$0.1393
+0.86%
WLFI/USDC
$0.139
$0.139$0.139
+0.79%
WLFI/USDT
$0.139
$0.139$0.139
+0.50%

