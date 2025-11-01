BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Kava Lend je 0.00575688 USD. Sledujte aktualizace cen HARD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HARD.

Více informací o HARD

Informace o ceně HARD

Co je to HARD

Oficiální webové stránky HARD

Tokenomika pro HARD

Předpověď cen HARD

Logo Kava Lend

Kava Lend Cena (HARD)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 HARD na USD

$0.00575688
$0.00575688
-6.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Kava Lend (HARD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:59:03 (UTC+8)

Informace o ceně Kava Lend (HARD) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00556683
$ 0.00556683
Nejnižší za 24 h
$ 0.00617055
$ 0.00617055
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00556683
$ 0.00556683

$ 0.00617055
$ 0.00617055

$ 2.97
$ 2.97

$ 0.00206758
$ 0.00206758

+0.76%

-6.42%

+28.18%

+28.18%

Cena Kava Lend (HARD) v reálném čase je $0.00575688. Za posledních 24 hodin se HARD obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00556683 do maxima $ 0.00617055, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HARD v historii je $ 2.97, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00206758.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HARD se za poslední hodinu změnila o +0.76%, za 24 hodin o -6.42% a za posledních 7 dní o +28.18%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Kava Lend (HARD)

$ 767.09K
$ 767.09K

--
--

$ 1.14M
$ 1.14M

134.79M
134.79M

200,000,000.0
200,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Kava Lend je $ 767.09K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HARD je 134.79M, přičemž celková zásoba je 200000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.14M.

Historie cen v USD pro Kava Lend (HARD)

Během dnešního dne byla změna ceny Kava Lend na USD  $ -0.000395399060154044.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Kava Lend na USD  $ +0.0040490762.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Kava Lend na USD  $ +0.0003852118.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Kava Lend na USD  $ -0.0015350056656613365.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000395399060154044-6.42%
30 dní$ +0.0040490762+70.33%
60 dní$ +0.0003852118+6.69%
90 dní$ -0.0015350056656613365-21.05%

Co je Kava Lend (HARD)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Kava Lend (HARD)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Kava Lend (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Kava Lend (HARD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Kava Lend (HARD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Kava Lend.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Kava Lend!

HARD na místní měny

Tokenomika pro Kava Lend (HARD)

Pochopení tokenomiky Kava Lend (HARD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HARD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Kava Lend (HARD)

Jakou hodnotu má dnes Kava Lend (HARD)?
Aktuální cena HARD v USD je 0.00575688 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HARD v USD?
Aktuální cena HARD v USD je $ 0.00575688. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Kava Lend?
Tržní kapitalizace HARD je $ 767.09K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HARD v oběhu?
Objem HARD v oběhu je 134.79M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HARD?
HARD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 2.97 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HARD?
HARD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00206758 USD.
Jaký je objem obchodování HARD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HARD je -- USD.
Dosáhne HARD letos vyšší ceny?
HARD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHARD, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:59:03 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Kava Lend (HARD)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

