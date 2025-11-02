Předpověď ceny Kava Lend (HARD) (USD)

Získejte předpovědi ceny tokenu Kava Lend pro roky 2026, 2027, 2028, 2030 a další. Předpovězte, o kolik vzroste HARD v příštích 5 a více letech. Okamžitě předpovídejte budoucí cenové scénáře na základě tržních trendů a nálad.

Zadejte číslo v rozmezí od -100 do 1,000, abyste předpověděli cenu tokenu Kava Lend
%

*Odmítnutí odpovědnosti: Všechny předpovědi cen jsou založeny na údajích poskytnutých uživateli.

Predikce budoucího kurzu Kava Lend
--
----
0.00%
USD
Aktuální
Předpověď
Předpověď ceny Kava Lend (USD) pro roky 2025-2050

Předpověď ceny Kava Lend (HARD) pro rok 2025 (letošní rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token Kava Lend potenciálně vzrůst o 0.00%. V roce 2025 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.005632.

Předpověď ceny Kava Lend (HARD) pro rok 2026 (příští rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token Kava Lend potenciálně vzrůst o 5.00%. V roce 2026 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.005914.

Předpověď ceny Kava Lend (HARD) pro rok 2027 (za 2 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu HARD v roce 2027 $ 0.006210 s mírou růstu ve výši 10.25%.

Předpověď ceny Kava Lend (HARD) pro rok 2028 (za 3 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu HARD v roce 2028 $ 0.006520 s mírou růstu ve výši 15.76%.

Předpověď ceny Kava Lend (HARD) pro rok 2029 (za 4 roky)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena HARD v roce 2029 $ 0.006846 s mírou růstu ve výši 21.55%.

Předpověď ceny Kava Lend (HARD) pro rok 2030 (za 5 let)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena HARD v roce 2030 $ 0.007189 s mírou růstu ve výši 27.63%.

Předpověď ceny Kava Lend (HARD) pro rok 2040 (za 15 let)

V roce 2040 by cena Kava Lend mohla potenciálně vzrůst o 107.89%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.011710.

Předpověď ceny Kava Lend (HARD) pro rok 2050 (za 25 let)

V roce 2050 by cena Kava Lend mohla potenciálně vzrůst o 238.64%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.019074.

Rok
Cena
Růst
  • 2025
    $ 0.005632
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005914
    5.00%
  • 2027
    $ 0.006210
    10.25%
  • 2028
    $ 0.006520
    15.76%
  • 2029
    $ 0.006846
    21.55%
  • 2030
    $ 0.007189
    27.63%
  • 2031
    $ 0.007548
    34.01%
  • 2032
    $ 0.007925
    40.71%
Rok
Cena
Růst
  • 2033
    $ 0.008322
    47.75%
  • 2034
    $ 0.008738
    55.13%
  • 2035
    $ 0.009175
    62.89%
  • 2036
    $ 0.009634
    71.03%
  • 2037
    $ 0.010115
    79.59%
  • 2038
    $ 0.010621
    88.56%
  • 2039
    $ 0.011152
    97.99%
  • 2040
    $ 0.011710
    107.89%
Zobrazit více

Krátkodobá předpověď ceny Kava Lend pro dnešek, zítřek, tento týden a 30 dní

Datum
Předpověď ceny
Růst
  • November 2, 2025(Dnes)
    $ 0.005632
    0.00%
  • November 3, 2025(Zítra)
    $ 0.005633
    0.01%
  • November 9, 2025(Tento týden)
    $ 0.005638
    0.10%
  • December 2, 2025(30 dní)
    $ 0.005655
    0.41%
Předpověď ceny Kava Lend (HARD) na dnešek

Předpokládaná cena HARD dne November 2, 2025(Dnes) je $0.005632. Tato projekce odráží vypočtený výsledek poskytnutého procenta růstu a dává uživatelům přehled o potenciálním vývoji cen pro dnešní den.

Předpověď ceny Kava Lend (HARD) na zítřek

Na November 3, 2025(Zítra) je předpověď ceny HARD při použití zadaného5% ročního růstu $0.005633. Tyto výsledky nabízí odhadovaný výhled hodnoty tokenu na základě zvolených parametrů.

Předpověď ceny Kava Lend (HARD) na tento týden

Do November 9, 2025(Tento týden) je předpověď ceny HARD při použití 5% roční míry růstu $0.005638. Tato týdenní prognóza se vypočítává na základě stejného procenta růstu, aby poskytla představu o potenciálním vývoji cen v nadcházejících dnech.

Předpověď ceny Kava Lend (HARD) na 30 dní

Při pohledu na 30 dní dopředu je předpokládaná cena HARD $0.005655. Tato předpověď je odvozena na základě vstupního údaje o ročním růstu v 5%, aby bylo možné odhadnout, jaká by mohla být hodnota tokenu za měsíc

Aktuální cenové statistiky Kava Lend

--
----

--

$ 759.26K
$ 759.26K$ 759.26K

134.79M
134.79M 134.79M

--
----

--

Nejnovější cena HARD je --. Za 24 hodin došlo ke změně o 0.00%, přičemž 24hodinový objem obchodování činí --.
Objem v oběhu HARD je kromě toho 134.79M a celková tržní kapitalizace činí $ 759.26K.

Historická cena Kava Lend

Podle nejnovějších údajů získaných ohledně Kava Lend na stránce s aktuálními cenami je aktuální cena Kava Lend 0.005632 USD. Objem Kava Lend(HARD) v oběhu je 134.79M HARD, takže tržní kapitalizace je $759,261.

Období
Změnit(%)
Změnit(USD)
Vysoká
Nízká
  • 24 hod
    -5.23%
    $ -0.000311
    $ 0.005990
    $ 0.005269
  • 7 d
    25.07%
    $ 0.001412
    $ 0.006940
    $ 0.003351
  • 30 dní
    68.54%
    $ 0.003860
    $ 0.006940
    $ 0.003351
Výkon za 24 h

Kava Lend za posledních 24 hodin vykázal pohyb ceny ve výši $-0.000311, což odráží změnu hodnoty v -5.23%.

Výkon za 7 d

Token Kava Lend se za posledních 7 dní obchodoval na maximu ve výši $0.006940 a minimu ve výši $0.003351. Zaznamenal změnu ceny o 25.07%. Tento nedávný trend ukazuje potenciál dalšího pohybu HARD na trhu.

Výkon za 30 h

U Kava Lend za poslední měsíc došlo k 68.54% změně, což představuje přibližně $0.003860 k jeho hodnotě. To naznačuje, že by u HARD v blízké budoucnosti mohlo dojít k dalším změnám ceny.

Jak funguje modul předpovědi ceny Kava Lend (HARD)?

Modul předpovědi cen Kava Lend je uživatelsky přívětivý nástroj, který vám pomůže odhadnout potenciální budoucí ceny HARD na základě vašich vlastních předpokladů růstu. Ať už jste zkušený obchodník, nebo zvědavý investor, tento modul nabízí jednoduchý a interaktivní způsob, jak předpovědět budoucí hodnotu tokenu.

1. Zadejte svou předpověď růstu

Začněte zadáním požadovaného procenta růstu, které může být kladné nebo záporné v závislosti na vašem výhledu ohledně trhu. To může odrážet vaše očekávání ohledně Kava Lend v příštím roce, pěti letech nebo dokonce desetiletích.

2. Výpočet budoucí ceny

Po zadání míry růstu klikněte na tlačítko Vypočítat. Modul okamžitě vypočítá předpokládanou budoucí cenu HARD, čímž získáte přehlednou vizualizaci toho, jak vaše předpověď ovlivní hodnotu tokenu v čase.

3. Prozkoumejte různé scénáře

Můžete experimentovat s různými mírami růstu a zjistit, jak mohou různé tržní podmínky ovlivnit cenu Kava Lend. Tato flexibilita vám umožní analyzovat jak optimistické, tak konzervativní předpovědi, což vám pomůže dělat informovanější rozhodnutí.

4. Sentiment uživatelů a informace z komunity

Modul také integruje data o sentimentu uživatelů, takže můžete porovnávat své předpovědi s předpověďmi ostatních uživatelů. Tento společný příspěvek nabízí cenné informace na to, jak komunita vnímá budoucnost HARD.

Technické indikátory pro předpověď ceny

Pro zvýšení přesnosti předpovědi využívá modul řadu technických ukazatelů a tržních dat. Patří mezi ně:

Exponenciální klouzavé průměry (EMA): Pomáhá sledovat cenový trend tokenu tím, že vyhlazuje výkyvy a nabízí přehled o možných zvratech trendu.

Bollingerova pásma: Měří volatilitu trhu a identifikuje potenciální podmínky překoupení nebo přeprodání.

Index relativní síly (RSI): Vyhodnocuje pohyb HARD a určuje, zda je v býčí nebo medvědí fázi.

Klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD) Vyhodnocuje sílu a směr cenových pohybů, aby identifikoval potenciální vstupní a výstupní body. Kombinací těchto indikátorů s tržními daty v reálném čase modul nabízí dynamickou předpověď ceny, která vám pomůže získat hlubší vhled do budoucího potenciálu Kava Lend.

Proč je předpověď ceny HARD důležitá?

Předpovědi cen pro HARD jsou klíčové z několika důvodů a investoři se jimi zabývají z různých důvodů:

Vývoj investiční strategie: Předpovědi pomáhají investorům formulovat strategie. Díky odhadu budoucích cen se mohou rozhodnout, kdy kryptoměnu koupit, prodat nebo držet.

Posouzení rizik: Pochopení potenciálních pohybů cen umožňuje investorům posoudit riziko spojené s konkrétním kryptoaktivem. To má zásadní význam na řízení a zmírnění případných ztrát.

Analýza trhu: Součástí předpovědí je často i analýza tržních trendů, zpráv a historických dat. Tato komplexní analýza pomáhá investorům pochopit dynamiku trhu a faktory ovlivňující změny cen.

Diverzifikace portfolia: Díky předpovědi, které kryptoměny by mohly mít dobrou výkonnost, mohou investoři odpovídajícím způsobem diverzifikovat svá portfolia a rozložit riziko mezi různá aktiva.

Dlouhodobé plánování: Investoři usilující o dlouhodobé zisky spoléhají se při identifikaci kryptoměn s potenciálem budoucího růstu na předpovědi.

Psychologická připravenost: Znalost možných cenových scénářů investory emocionálně i finančně připraví na volatilitu trhu.

Zapojení komunity: Předpovědi cen kryptoměn často vyvolávají diskuse v rámci komunity investorů, což vede k širšímu porozumění a kolektivnímu pochopení tržních trendů.

Nejčastější dotazy:

Vyplatí se nyní investovat do tokenu HARD?
Podle vašich předpovědí dosáhne token HARD ke dni undefined hodnoty --, určitě proto stojí za zvážení.
Jaká je předpověď ceny tokenu HARD na příští měsíc?
Podle nástroje pro předpovídání cen tokenu Kava Lend (HARD) dosáhne předpokládaná cena tokenu HARD ke dni undefined hodnoty --.
Kolik bude stát 1 HARD v roce 2026?
Cena 1 Kava Lend (HARD) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu HARD zvýší o 0.00% a v roce 2026 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpokládaná cena tokenu HARD v roce 2027?
Předpokládá se, že cena tokenu Kava Lend (HARD) poroste ročně o 0.00% a že tak do roku 2027 dosáhne ceny -- za 1 HARD.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu HARD v roce 2028?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token Kava Lend (HARD) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2028 činí --.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu HARD v roce 2029?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token Kava Lend (HARD) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2029 činí --.
Kolik bude stát 1 HARD v roce 2030?
Cena 1 Kava Lend (HARD) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu HARD zvýší o 0.00% a v roce 2030 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpověď ceny tokenu HARD pro rok 2040?
Předpokládá se, že cena tokenu Kava Lend (HARD) bude dosahovat ročního růstu o 0.00% a že tak do roku 2040 dosáhne ceny -- za 1 HARD.
Prohlášení

Obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn je založen na informacích a zpětné vazbě, které nám poskytli uživatelé MEXC a/nebo jiné zdroje třetích stran. Předkládány jsou vám ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační a ilustrační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Je důležité si uvědomit, že prezentované předpovědi cen nemusí být přesné a nemělo by se s nimi tak zacházet. Budoucí ceny se mohou od prezentovaných předpovědí výrazně lišit a neměli byste se na ně spoléhat při svých investičních rozhodnutích.

Tento obsah by navíc neměl být chápán jako finanční poradenství, ani nemá za cíl doporučovat nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Společnost MEXC není vůči vám žádným způsobem odpovědná za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku odkazování, používání a/nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn. Je nezbytné si uvědomit, že ceny digitálních aktiv podléhají vysokému tržnímu riziku a volatilitě cen. Hodnota vaší investice může klesat i stoupat a není zaručeno, že se vám vrátí původně investovaná částka. V konečném důsledku nesete za svá investiční rozhodnutí výhradní odpovědnost vy a společnost MEXC nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, které z nich mohou pro vás vyplynout. Mějte na paměti, že minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu. Měli byste investovat do produktů, se kterými jste obeznámeni a u kterých chápete související rizika. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím pečlivě zvažte své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem.