Tokenomika pro KAP Games (KAP)

Zjistěte klíčové informace o KAP Games (KAP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o KAP Games (KAP)

What is the KAP Games?

KAP Games is a web3 gaming publisher, studio, and distributor specializing in browser and mobile-native experiences. Utilizing emerging technologies to unlock the next generation of gaming, KAP curates gaming ecosystems where diverse games, innovative projects, and vibrant communities collide. 

Play 100+ web3 games for free & earn NFTs while you do it at www.kap.gg

KAP Games Highlights:

  • 100+ listed games on www.kap.gg

  • KAP Studios' massively multiplayer pirate adventure game launching Q4 2023, www.capnco.gg 

  • KAP Co-grants is a multi-chain industry-wide initiative working with all major gaming chains to accelerate web3 development for web2 studios

  • Support and investment from Solana, Polygon, NEAR, Algorand, YGG and other key web3 gaming leaders KAP Token Utility:

  • Currency for all of KAP Studios' first-party games

  • Most in-app purchases can be bought using $KAP at a 10% discount

  • Smart contract governance of key treasury and staking contracts

  • Liquidity staking at www.staking.kap.gg​​​​​​​

Oficiální webové stránky:
https://kap.gg/

KAP Games (KAP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro KAP Games (KAP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 105.72K
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 127.13M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 831.60K
Historické maximum:
$ 0.448679
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.0008316
Tokenomika KAP Games (KAP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro KAP Games (KAP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KAP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KAP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KAP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKAP!

Předpověď ceny KAP

Chcete vědět, kam může KAP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KAP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.