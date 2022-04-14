Tokenomika pro KANSTAR ($KANSTAR)
Informace o KANSTAR ($KANSTAR)
The Kanstar project is a comprehensive ecosystem built on the Ronin Network, centered around Kanstar NFTs and the $KANSTAR token. It aims to create a seamless integration between digital collectibles, real-world merchandise, gaming experiences, and blockchain education. The project leverages NFTs not only as digital assets but also as keys to a wide range of utilities and experiences, thus enriching the community's engagement and providing ongoing value to token holders.
KANSTAR ($KANSTAR): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro KANSTAR ($KANSTAR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika KANSTAR ($KANSTAR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro KANSTAR ($KANSTAR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů $KANSTAR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu $KANSTAR, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro $KANSTAR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$KANSTAR!
Předpověď ceny $KANSTAR
Chcete vědět, kam může $KANSTAR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $KANSTAR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
