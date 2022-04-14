Tokenomika pro KAGE NETWORK (KAGE)
Informace o KAGE NETWORK (KAGE)
Building The Hardware Layer Of The Privacy-Focused Online Economy With A Battle-Tested Decentralized VPN Router Solution
With the unprecedented scale of digital data collection, increasingly sophisticated cyber threats, and ever-present government overreach, online privacy has never been more important. The proliferation of smart devices, IoT infrastructure and AI software is only set to amplify online risks by creating numerous new entry points for potential breaches. This has led to skyrocketing demand for privacy solutions, with the privacy-enhancing technology market forecast to exceed $24b by 2024.
VPNs (Virtual Private Networks) have emerged as a leading solution for online privacy due to their ability to encrypt internet traffic and mask users' IP addresses, effectively shielding personal data from prying eyes. This makes VPNs a reliable method for maintaining anonymity and protecting sensitive information. Indeed, adoption of VPNs has become so widespread that a recent Forbes report found that 33% of internet users worldwide have a VPN.
However, the current generation of centralized, software-based VPNs are replete with vulnerabilities and inefficiencies that limit their effectiveness as a long-term solution for delivering online security and privacy at scale. Software-based VPNs were designed with a single device - usually a personal computer - in mind. They struggle to handle the multi-device connected homes that users now find themselves in, which can include connected TVs, fridges, cameras and an ever growing list of IoT devices. Meanwhile, whilst early adopters were comfortable working with abstract software, mainstream consumers are seeking a simpler, plug and play solution. In addition to this, centralized VPN business models concentrate control and access to vast amounts of sensitive user data in the hands of a single entity. This creates a single point of failure and also opens up the possibility of governments compelling them to share data.
KAGE NETWORK (KAGE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro KAGE NETWORK (KAGE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika KAGE NETWORK (KAGE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro KAGE NETWORK (KAGE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů KAGE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu KAGE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro KAGE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKAGE!
Předpověď ceny KAGE
Chcete vědět, kam může KAGE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KAGE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.