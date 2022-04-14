Tokenomika pro JINX (JINX)

Zjistěte klíčové informace o JINX (JINX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o JINX (JINX)

Jinx is a Solana-based meme token centered around daily artworks by an established artist in the Solana ecosystem. Created two months ago, Jinx captured community interest through a blend of humor, art, and meme culture. Known for its resilience, solidifying a strong, battle-tested community that continues to grow. Each day, the artist releases a few unique artworks, fostering a sense of collectibility and engagement among holders.

Oficiální webové stránky:
https://www.jinx.meme/

JINX (JINX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro JINX (JINX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 26.55K
Celkový objem:
$ 789.89M
Objem v oběhu:
$ 789.89M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 26.55K
Historické maximum:
$ 0.00288201
Historické minimum:
$ 0.00001599
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika JINX (JINX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro JINX (JINX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů JINX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu JINX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro JINX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuJINX!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.