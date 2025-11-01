BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Jeeteroo je 0 USD. Sledujte aktualizace cen JEET v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend JEET.

Více informací o JEET

Informace o ceně JEET

Co je to JEET

Bílá kniha pro JEET

Oficiální webové stránky JEET

Tokenomika pro JEET

Předpověď cen JEET

Logo Jeeteroo

Jeeteroo Cena (JEET)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 JEET na USD

$0.00047664
+3.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Jeeteroo (JEET)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:44:14 (UTC+8)

Informace o ceně Jeeteroo (JEET) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.00139124
$ 0
-0.50%

+3.43%

+8.86%

+8.86%

Cena Jeeteroo (JEET) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se JEET obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena JEET v historii je $ 0.00139124, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena JEET se za poslední hodinu změnila o -0.50%, za 24 hodin o +3.43% a za posledních 7 dní o +8.86%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Jeeteroo (JEET)

$ 146.56K
--
$ 476.35K
307.49M
999,390,795.0
Aktuální tržní kapitalizace Jeeteroo je $ 146.56K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu JEET je 307.49M, přičemž celková zásoba je 999390795.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 476.35K.

Historie cen v USD pro Jeeteroo (JEET)

Během dnešního dne byla změna ceny Jeeteroo na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Jeeteroo na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Jeeteroo na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Jeeteroo na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+3.43%
30 dní$ 0-40.21%
60 dní$ 0-20.11%
90 dní$ 0--

Co je Jeeteroo (JEET)

Jeeteroo, powered by the Jeetamoto Protocol, is decentralized cultural infrastructure that merges MPN Mining, NFT Nodes, and Liquidity Incentives through the innovative Proof of Jeet (PoJ) consensus mechanism. Combining the strengths of Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS), it ensures a fair, community-driven token emission system rooted in the visionary principles of Satoshi Nakamoto and Leemon Baird. It stands as the first Decentralized Cultural Infrastructure coin to unite next-generation NFT-powered staking with on-chain mining in a vibrant, hybrid blockchain ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Jeeteroo (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Jeeteroo (JEET) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Jeeteroo (JEET) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Jeeteroo.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Jeeteroo!

JEET na místní měny

Tokenomika pro Jeeteroo (JEET)

Pochopení tokenomiky Jeeteroo (JEET) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu JEET hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Jeeteroo (JEET)

Jakou hodnotu má dnes Jeeteroo (JEET)?
Aktuální cena JEET v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena JEET v USD?
Aktuální cena JEET v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Jeeteroo?
Tržní kapitalizace JEET je $ 146.56K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem JEET v oběhu?
Objem JEET v oběhu je 307.49M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) JEET?
JEET dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00139124 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) JEET?
JEET dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování JEET?
Aktuální 24hodinový objem obchodování JEET je -- USD.
Dosáhne JEET letos vyšší ceny?
JEET může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenJEET, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Jeeteroo (JEET)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

