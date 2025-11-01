BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena IPPY je 0 USD. Sledujte aktualizace cen IPPY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend IPPY.

Více informací o IPPY

Informace o ceně IPPY

Co je to IPPY

Oficiální webové stránky IPPY

Tokenomika pro IPPY

Předpověď cen IPPY

Aktuální cena 1 IPPY na USD

$0.00062207
$0.00062207$0.00062207
+3.40%1D
mexc
Graf aktuální ceny IPPY (IPPY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:05:12 (UTC+8)

Informace o ceně IPPY (IPPY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00602956
$ 0.00602956$ 0.00602956

$ 0
$ 0$ 0

+2.40%

+3.47%

-14.01%

-14.01%

Cena IPPY (IPPY) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se IPPY obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena IPPY v historii je $ 0.00602956, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena IPPY se za poslední hodinu změnila o +2.40%, za 24 hodin o +3.47% a za posledních 7 dní o -14.01%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu IPPY (IPPY)

$ 618.99K
$ 618.99K$ 618.99K

--
----

$ 618.99K
$ 618.99K$ 618.99K

991.81M
991.81M 991.81M

991,808,040.4966063
991,808,040.4966063 991,808,040.4966063

Aktuální tržní kapitalizace IPPY je $ 618.99K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu IPPY je 991.81M, přičemž celková zásoba je 991808040.4966063. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 618.99K.

Historie cen v USD pro IPPY (IPPY)

Během dnešního dne byla změna ceny IPPY na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny IPPY na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny IPPY na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny IPPY na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+3.47%
30 dní$ 0-65.43%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je IPPY (IPPY)

Ippy ($IPPY) is the official mascot token of Story Protocol, designed as a playful and shape-shifting character that represents the ever-changing nature of intellectual property in the digital age. Just as IP can be remixed, transformed, and adapted into new creative expressions, Ippy embodies this flexibility by existing as a polymorphic mascot capable of taking on endless forms. The token extends beyond being a simple meme or mascot, it symbolizes Story’s mission of empowering creators to own, monetize, and evolve their ideas in a world where creativity is increasingly tied to blockchain and AI. By anchoring this vision in an approachable and community-driven figure, $IPPY makes the Story ecosystem more accessible while rallying supporters around a shared identity.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny IPPY (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít IPPY (IPPY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva IPPY (IPPY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro IPPY.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny IPPY!

IPPY na místní měny

Tokenomika pro IPPY (IPPY)

Pochopení tokenomiky IPPY (IPPY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu IPPY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně IPPY (IPPY)

Jakou hodnotu má dnes IPPY (IPPY)?
Aktuální cena IPPY v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena IPPY v USD?
Aktuální cena IPPY v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace IPPY?
Tržní kapitalizace IPPY je $ 618.99K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem IPPY v oběhu?
Objem IPPY v oběhu je 991.81M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) IPPY?
IPPY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00602956 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) IPPY?
IPPY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování IPPY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování IPPY je -- USD.
Dosáhne IPPY letos vyšší ceny?
IPPY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenIPPY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:05:12 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se IPPY (IPPY)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

