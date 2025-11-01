BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Overtake je 0.26938 USD. Sledujte aktualizace cen TAKE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TAKE.

Kurz Overtake(TAKE)

Aktuální cena 1 TAKE na USD

$0.26951
+0.22%1D
Graf aktuální ceny Overtake (TAKE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:21:43 (UTC+8)

Informace o ceně Overtake (TAKE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.26
Nejnižší za 24 h
$ 0.27819
Nejvyšší za 24 h

$ 0.26
$ 0.27819
--
--
-0.30%

+0.22%

-8.74%

-8.74%

Cena Overtake (TAKE) v reálném čase je $ 0.26938. Za posledních 24 hodin se TAKE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.26 do maxima $ 0.27819, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TAKE v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TAKE se za poslední hodinu změnila o -0.30%, za 24 hodin o +0.22% a za posledních 7 dní o -8.74%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Overtake (TAKE)

--
$ 353.04K
$ 353.04K$ 353.04K

$ 269.38M
$ 269.38M$ 269.38M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SUI

Aktuální tržní kapitalizace Overtake je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 353.04K. Objem v oběhu TAKE je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 269.38M.

Historie cen v USD pro Overtake (TAKE)

Sledujte změny cen Overtake pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0005916+0.22%
30 dní$ +0.07911+41.57%
60 dní$ +0.16897+168.28%
90 dní$ +0.24638+1,071.21%
Změna ceny Overtake dnes

Dnes zaznamenal TAKE změnu o $ +0.0005916 (+0.22%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Overtake za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.07911 (+41.57%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Overtake za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u TAKE ke změně o $ +0.16897 (+168.28%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Overtake za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.24638 (+1,071.21%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Overtake (TAKE)?

Podívejte se na stránku Historie cen Overtake.

Co je Overtake (TAKE)

OVERTAKE is a peer-to-peer marketplace on Sui that lets players trade game items, accounts, and currencies with ease. Designed for the multi-billion dollar Web2 game asset market, it uses a multi-signature smart contract escrow to ensure secure, low-fee transactions with instant settlement.

Overtake je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Overtake investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu TAKEa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Overtake na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Overtake a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Overtake (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Overtake (TAKE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Overtake (TAKE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Overtake.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Overtake!

Tokenomika pro Overtake (TAKE)

Pochopení tokenomiky Overtake (TAKE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TAKE hned teď!

Jak nakupovat Overtake (TAKE)

Snažíte se zjistit, jak koupit Overtake? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Overtake podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

TAKE na místní měny

1 Overtake(TAKE) na VND
7,088.7347
1 Overtake(TAKE) na AUD
A$0.4094576
1 Overtake(TAKE) na GBP
0.2047288
1 Overtake(TAKE) na EUR
0.2316668
1 Overtake(TAKE) na USD
$0.26938
1 Overtake(TAKE) na MYR
RM1.1287022
1 Overtake(TAKE) na TRY
11.3220414
1 Overtake(TAKE) na JPY
¥41.21514
1 Overtake(TAKE) na ARS
ARS$386.4848736
1 Overtake(TAKE) na RUB
21.6554582
1 Overtake(TAKE) na INR
23.9128626
1 Overtake(TAKE) na IDR
Rp4,489.6648708
1 Overtake(TAKE) na PHP
15.8099122
1 Overtake(TAKE) na EGP
￡E.12.6851042
1 Overtake(TAKE) na BRL
R$1.4465706
1 Overtake(TAKE) na CAD
C$0.377132
1 Overtake(TAKE) na BDT
32.9505616
1 Overtake(TAKE) na NGN
389.2756504
1 Overtake(TAKE) na COP
$1,036.075887
1 Overtake(TAKE) na ZAR
R.4.6791306
1 Overtake(TAKE) na UAH
11.300491
1 Overtake(TAKE) na TZS
T.Sh.660.2449924
1 Overtake(TAKE) na VES
Bs59.53298
1 Overtake(TAKE) na CLP
$253.75596
1 Overtake(TAKE) na PKR
Rs76.072912
1 Overtake(TAKE) na KZT
142.2272524
1 Overtake(TAKE) na THB
฿8.6794236
1 Overtake(TAKE) na TWD
NT$8.2942102
1 Overtake(TAKE) na AED
د.إ0.9886246
1 Overtake(TAKE) na CHF
Fr0.215504
1 Overtake(TAKE) na HKD
HK$2.0930826
1 Overtake(TAKE) na AMD
֏102.7361444
1 Overtake(TAKE) na MAD
.د.م2.4863774
1 Overtake(TAKE) na MXN
$4.9996928
1 Overtake(TAKE) na SAR
ريال1.010175
1 Overtake(TAKE) na ETB
Br41.3848494
1 Overtake(TAKE) na KES
KSh34.7069192
1 Overtake(TAKE) na JOD
د.أ0.19099042
1 Overtake(TAKE) na PLN
0.9913184
1 Overtake(TAKE) na RON
лв1.1879658
1 Overtake(TAKE) na SEK
kr2.5537224
1 Overtake(TAKE) na BGN
лв0.4525584
1 Overtake(TAKE) na HUF
Ft90.6382886
1 Overtake(TAKE) na CZK
5.6812242
1 Overtake(TAKE) na KWD
د.ك0.08243028
1 Overtake(TAKE) na ILS
0.875485
1 Overtake(TAKE) na BOB
Bs1.8614158
1 Overtake(TAKE) na AZN
0.457946
1 Overtake(TAKE) na TJS
SM2.4729084
1 Overtake(TAKE) na GEL
0.7300198
1 Overtake(TAKE) na AOA
Kz246.9110142
1 Overtake(TAKE) na BHD
.د.ب0.1010175
1 Overtake(TAKE) na BMD
$0.26938
1 Overtake(TAKE) na DKK
kr1.7428886
1 Overtake(TAKE) na HNL
L7.0631436
1 Overtake(TAKE) na MUR
12.3214412
1 Overtake(TAKE) na NAD
$4.6575802
1 Overtake(TAKE) na NOK
kr2.7261256
1 Overtake(TAKE) na NZD
$0.4687212
1 Overtake(TAKE) na PAB
B/.0.26938
1 Overtake(TAKE) na PGK
K1.131396
1 Overtake(TAKE) na QAR
ر.ق0.9778494
1 Overtake(TAKE) na RSD
дин.27.3636204
1 Overtake(TAKE) na UZS
soʻm3,206.9042488
1 Overtake(TAKE) na ALL
L22.4905362
1 Overtake(TAKE) na ANG
ƒ0.4821902
1 Overtake(TAKE) na AWG
ƒ0.4821902
1 Overtake(TAKE) na BBD
$0.53876
1 Overtake(TAKE) na BAM
KM0.4525584
1 Overtake(TAKE) na BIF
Fr787.39774
1 Overtake(TAKE) na BND
$0.3475002
1 Overtake(TAKE) na BSD
$0.26938
1 Overtake(TAKE) na JMD
$43.114269
1 Overtake(TAKE) na KHR
1,077.52
1 Overtake(TAKE) na KMF
Fr114.75588
1 Overtake(TAKE) na LAK
5,856.0868394
1 Overtake(TAKE) na LKR
රු81.7783804
1 Overtake(TAKE) na MDL
L4.5713786
1 Overtake(TAKE) na MGA
Ar1,207.980734
1 Overtake(TAKE) na MOP
P2.1577338
1 Overtake(TAKE) na MVR
4.121514
1 Overtake(TAKE) na MWK
MK466.054338
1 Overtake(TAKE) na MZN
MT17.213382
1 Overtake(TAKE) na NPR
रु38.1011072
1 Overtake(TAKE) na PYG
1,910.44296
1 Overtake(TAKE) na RWF
Fr391.40914
1 Overtake(TAKE) na SBD
$2.2169974
1 Overtake(TAKE) na SCR
3.6797308
1 Overtake(TAKE) na SRD
$10.37113
1 Overtake(TAKE) na SVC
$2.357075
1 Overtake(TAKE) na SZL
L4.6575802
1 Overtake(TAKE) na TMT
m0.94283
1 Overtake(TAKE) na TND
د.ت0.79305472
1 Overtake(TAKE) na TTD
$1.8237026
1 Overtake(TAKE) na UGX
Sh935.28736
1 Overtake(TAKE) na XAF
Fr152.1997
1 Overtake(TAKE) na XCD
$0.727326
1 Overtake(TAKE) na XOF
Fr152.1997
1 Overtake(TAKE) na XPF
Fr27.47676
1 Overtake(TAKE) na BWP
P3.6069982
1 Overtake(TAKE) na BZD
$0.5414538
1 Overtake(TAKE) na CVE
$25.604569
1 Overtake(TAKE) na DJF
Fr47.68026
1 Overtake(TAKE) na DOP
$17.2564828
1 Overtake(TAKE) na DZD
د.ج35.0113186
1 Overtake(TAKE) na FJD
$0.6087988
1 Overtake(TAKE) na GNF
Fr2,322.0556
1 Overtake(TAKE) na GTQ
Q2.0580632
1 Overtake(TAKE) na GYD
$56.4135596
1 Overtake(TAKE) na ISK
kr33.40312

Zdroj Overtake

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Overtake, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Overtake
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Overtake

Jakou hodnotu má dnes Overtake (TAKE)?
Aktuální cena TAKE v USD je 0.26938 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TAKE v USD?
Aktuální cena TAKE v USD je $ 0.26938. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Overtake?
Tržní kapitalizace TAKE je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TAKE v oběhu?
Objem TAKE v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TAKE?
TAKE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TAKE?
TAKE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování TAKE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TAKE je $ 353.04K USD.
Dosáhne TAKE letos vyšší ceny?
TAKE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTAKE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:21:43 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Overtake (TAKE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

