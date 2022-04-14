Tokenomika pro Intrepid Token (INT)

Tokenomika pro Intrepid Token (INT)

Zjistěte klíčové informace o Intrepid Token (INT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Intrepid Token (INT)

INT is the token of Intrepidgains community DAO. The current utility will allow holders to access a proprietary application. The app operates by employing mathematical correlations, utilizing formulas such as Bayes' theorem, to analyze the relationship between a project's performance and its fundamental attributes. We collect data on a project at a specific point in time, examining how various attributes relate to its performance. The app assigns scores to projects: higher scores indicate a positive correlation with attributes historically associated with higher return on investment (ROI), while lower scores suggest a link with attributes typically leading to poor performance.

Oficiální webové stránky:
https://intrepidinnovations.llc/
Bílá kniha:
https://intrepidinnovations.llc/int-whitepaper.pdf

Intrepid Token (INT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Intrepid Token (INT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 497.09K
$ 497.09K$ 497.09K
Celkový objem:
$ 106.30K
$ 106.30K$ 106.30K
Objem v oběhu:
$ 84.33K
$ 84.33K$ 84.33K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 626.62K
$ 626.62K$ 626.62K
Historické maximum:
$ 14.27
$ 14.27$ 14.27
Historické minimum:
$ 3.42
$ 3.42$ 3.42
Aktuální cena:
$ 5.9
$ 5.9$ 5.9

Tokenomika Intrepid Token (INT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Intrepid Token (INT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů INT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu INT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro INT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuINT!

Předpověď ceny INT

Chcete vědět, kam může INT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen INT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.