Ink is a decentralised solution harnessing the combined power of Consortium Blockchain, Public Blockchain and Cross-chain Interoperability for the global Creative Industry.
The vision of Ink is to provide Sovereign Consortium Blockchain to different use cases, to redefine roles, content and behaviours within the industry, and to build for the Creative Industry a decentralised infrastructure in which various applications can be created and correlate to each other under one highly integrated system.
Based on a credible and stable public blockchain, an Intellectual Property Asset Exchange is built as a trusted corridor for content-to-liquid-asset conversion and token issuance, making it an integrated ecosystem. Furthermore, defining and developing the cross-chain protocol enables value and information to flow freely between public blockchain and consortium blockchain.
Ink (INK): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ink (INK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Ink (INK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Ink (INK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů INK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu INK, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro INK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuINK!
Předpověď ceny INK
Chcete vědět, kam může INK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen INK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
