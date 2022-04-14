Tokenomika pro iAgent Protocol ($AGNT)

Zjistěte klíčové informace o iAgent Protocol ($AGNT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o iAgent Protocol ($AGNT)

We envision creating an innovative first of its kind digital asset class secured by blockchain that represents more than just a game character. The iAgent protocol creates Agents that embody the user’s personal gaming strategies, styles, and creativity all rolled into one. Developed from the user’s game footage, an Agent is a trainable digital representation of the user’s gaming persona that they control and monetize.

iAgent protocol proposes a comprehensive solution that combines AI, Blockchain, and Gaming into a single, decentralized platform. It utilizes a consumer grade GPU computing power through Decentralized GPU Infrastructure Network in short ComputeHub for training intelligent Agents, a MarketHub for trading Agents and GameHub where these Agents are rented or leased and compete against other gamers.

Oficiální webové stránky:
https://www.iagentpro.com/
Bílá kniha:
https://docs.iagentpro.com

iAgent Protocol ($AGNT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro iAgent Protocol ($AGNT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 264.49K
$ 264.49K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 180.44M
$ 180.44M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.47M
$ 1.47M
Historické maximum:
$ 0.02863566
$ 0.02863566
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.0014658
$ 0.0014658

Tokenomika iAgent Protocol ($AGNT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro iAgent Protocol ($AGNT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů $AGNT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu $AGNT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro $AGNT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$AGNT!

Předpověď ceny $AGNT

Chcete vědět, kam může $AGNT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $AGNT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.