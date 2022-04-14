Tokenomika pro Hyperstable USD (USH)

Zjistěte klíčové informace o Hyperstable USD (USH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Hyperstable USD (USH)

Hyperstable (USH) is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. Borrowers mint USH against supported collateral types, liquidity providers farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like curve and staking their LP tokens, PEG -Hyperstable's utility token- holders lock their tokens into vePEG to earn 100% of protocol revenue generated via interest and liquidation fees, receive incentives, vote on emissions and get protected from dilution via rebases.

Oficiální webové stránky:
https://hyperstable.xyz/

Hyperstable USD (USH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Hyperstable USD (USH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.40M
Celkový objem:
$ 1.40M
Objem v oběhu:
$ 1.40M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.40M
Historické maximum:
$ 1.018
Historické minimum:
$ 0.97455
Aktuální cena:
$ 0.998652
Tokenomika Hyperstable USD (USH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Hyperstable USD (USH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů USH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu USH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro USH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUSH!

Předpověď ceny USH

Chcete vědět, kam může USH zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen USH kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.