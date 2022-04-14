Tokenomika pro Hyperpigmentation ($HYPER)

Zjistěte klíčové informace o Hyperpigmentation ($HYPER), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Hyperpigmentation ($HYPER)

$HYPER is a memecoin built on Solana, inspired by the viral “hyperpigmentation” meme with over 20B views on TikTok. But it’s more than just a meme. We’re building a real ecosystem with fun, on-chain products that bring utility and purpose. Our goal is to combine meme culture with actual value creation for holders through product revenue, token burns, and community ownership. The ambition is to a positive addition to the solana memecoin space!

Oficiální webové stránky:
https://hyperonsol.com/

Hyperpigmentation ($HYPER): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Hyperpigmentation ($HYPER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 19.37M
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 19.37M
Historické maximum:
$ 0.02977547
Historické minimum:
$ 0.00199354
Aktuální cena:
$ 0.01949432
Tokenomika Hyperpigmentation ($HYPER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Hyperpigmentation ($HYPER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů $HYPER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu $HYPER, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro $HYPER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$HYPER!

Předpověď ceny $HYPER

Chcete vědět, kam může $HYPER zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $HYPER kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.