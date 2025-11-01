BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Hyperbeat USDT je 1.078 USD. Sledujte aktualizace cen HBUSDT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HBUSDT.Dnešní aktuální cena Hyperbeat USDT je 1.078 USD. Sledujte aktualizace cen HBUSDT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HBUSDT.

Více informací o HBUSDT

Informace o ceně HBUSDT

Co je to HBUSDT

Tokenomika pro HBUSDT

Předpověď cen HBUSDT

Logo Hyperbeat USDT

Hyperbeat USDT Cena (HBUSDT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 HBUSDT na USD

$1.078
$1.078$1.078
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Hyperbeat USDT (HBUSDT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:03:14 (UTC+8)

Informace o ceně Hyperbeat USDT (HBUSDT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.07
$ 1.07$ 1.07
Nejnižší za 24 h
$ 1.083
$ 1.083$ 1.083
Nejvyšší za 24 h

$ 1.07
$ 1.07$ 1.07

$ 1.083
$ 1.083$ 1.083

$ 1.27
$ 1.27$ 1.27

$ 0.701228
$ 0.701228$ 0.701228

-0.08%

-0.02%

+0.09%

+0.09%

Cena Hyperbeat USDT (HBUSDT) v reálném čase je $1.078. Za posledních 24 hodin se HBUSDT obchodoval v rozmezí od minima $ 1.07 do maxima $ 1.083, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HBUSDT v historii je $ 1.27, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.701228.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HBUSDT se za poslední hodinu změnila o -0.08%, za 24 hodin o -0.02% a za posledních 7 dní o +0.09%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Hyperbeat USDT (HBUSDT)

$ 122.69M
$ 122.69M$ 122.69M

--
----

$ 122.69M
$ 122.69M$ 122.69M

113.75M
113.75M 113.75M

113,745,347.1442664
113,745,347.1442664 113,745,347.1442664

Aktuální tržní kapitalizace Hyperbeat USDT je $ 122.69M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HBUSDT je 113.75M, přičemž celková zásoba je 113745347.1442664. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 122.69M.

Historie cen v USD pro Hyperbeat USDT (HBUSDT)

Během dnešního dne byla změna ceny Hyperbeat USDT na USD  $ -0.000247824746375.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Hyperbeat USDT na USD  $ +0.0435934576.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Hyperbeat USDT na USD  $ +0.0543250554.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Hyperbeat USDT na USD  $ +0.0597930044824252.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000247824746375-0.02%
30 dní$ +0.0435934576+4.04%
60 dní$ +0.0543250554+5.04%
90 dní$ +0.0597930044824252+5.87%

Co je Hyperbeat USDT (HBUSDT)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Hyperbeat USDT (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Hyperbeat USDT (HBUSDT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Hyperbeat USDT (HBUSDT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Hyperbeat USDT.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Hyperbeat USDT!

HBUSDT na místní měny

Tokenomika pro Hyperbeat USDT (HBUSDT)

Pochopení tokenomiky Hyperbeat USDT (HBUSDT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HBUSDT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Hyperbeat USDT (HBUSDT)

Jakou hodnotu má dnes Hyperbeat USDT (HBUSDT)?
Aktuální cena HBUSDT v USD je 1.078 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HBUSDT v USD?
Aktuální cena HBUSDT v USD je $ 1.078. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Hyperbeat USDT?
Tržní kapitalizace HBUSDT je $ 122.69M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HBUSDT v oběhu?
Objem HBUSDT v oběhu je 113.75M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HBUSDT?
HBUSDT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.27 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HBUSDT?
HBUSDT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.701228 USD.
Jaký je objem obchodování HBUSDT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HBUSDT je -- USD.
Dosáhne HBUSDT letos vyšší ceny?
HBUSDT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHBUSDT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:03:14 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Hyperbeat USDT (HBUSDT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

