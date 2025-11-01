BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena xMoney je 0.053 USD. Sledujte aktualizace cen XMN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XMN.

Kurz xMoney(XMN)

Aktuální cena 1 XMN na USD

$0.053
$0.053$0.053
-2.15%1D
Graf aktuální ceny xMoney (XMN)
Informace o ceně xMoney (XMN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.05167
$ 0.05167$ 0.05167
Nejnižší za 24 h
$ 0.06002
$ 0.06002$ 0.06002
Nejvyšší za 24 h

$ 0.05167
$ 0.05167$ 0.05167

$ 0.06002
$ 0.06002$ 0.06002

$ 0.11390037525327498
$ 0.11390037525327498$ 0.11390037525327498

$ 0.019550382433716446
$ 0.019550382433716446$ 0.019550382433716446

-0.17%

-2.15%

-5.06%

-5.06%

Cena xMoney (XMN) v reálném čase je $ 0.053. Za posledních 24 hodin se XMN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.05167 do maxima $ 0.06002, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena XMN v historii je $ 0.11390037525327498, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.019550382433716446.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena XMN se za poslední hodinu změnila o -0.17%, za 24 hodin o -2.15% a za posledních 7 dní o -5.06%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu xMoney (XMN)

No.3684

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

$ 530.00M
$ 530.00M$ 530.00M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

SUI

Aktuální tržní kapitalizace xMoney je $ 0.00, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 1.00M. Objem v oběhu XMN je 0.00, přičemž celková zásoba je 10000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 530.00M.

Historie cen v USD pro xMoney (XMN)

Sledujte změny cen xMoney pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0011645-2.15%
30 dní$ +0.048+960.00%
60 dní$ +0.048+960.00%
90 dní$ +0.048+960.00%
Změna ceny xMoney dnes

Dnes zaznamenal XMN změnu o $ -0.0011645 (-2.15%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny xMoney za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.048 (+960.00%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny xMoney za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u XMN ke změně o $ +0.048 (+960.00%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny xMoney za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.048 (+960.00%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům xMoney (XMN)?

Podívejte se na stránku Historie cen xMoney.

Co je xMoney (XMN)

xMoney (XMN) is a MiCA-compliant multi-functional token designed to bridge traditional finance with blockchain innovation. XMN is embedded directly into xMoney’s licensed and regulated payment infrastructure, enabling merchants and consumers to transact with speed, trust, and regulatory clarity. xMoney provides a unified ecosystem of fiat and crypto payments, card issuing, stablecoin settlement, and on/off-ramp solutions. By integrating XMN as the core utility token, the platform delivers tangible benefits to both merchants and users. Merchants can access lower transaction fees, loyalty-embedded payments, and token-based settlement options, while consumers earn rewards and participate in governance. Unlike most utility tokens, XMN has real-world adoption from day one. It is integrated into xMoney’s regulated payment gateway and services already used by businesses across Europe. Its design follows the EU’s MiCA framework, ensuring compliance and transparency, and establishing credibility with exchanges, institutions, and merchants worldwide.

xMoney je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich xMoney investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu XMNa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o xMoney na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na xMoney a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny xMoney (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít xMoney (XMN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva xMoney (XMN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro xMoney.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny xMoney!

Tokenomika pro xMoney (XMN)

Pochopení tokenomiky xMoney (XMN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu XMN hned teď!

Jak nakupovat xMoney (XMN)

Snažíte se zjistit, jak koupit xMoney? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit xMoney podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

XMN na místní měny

Zdroj xMoney

Pokud chcete se podrobněji seznámit s xMoney, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka xMoney
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně xMoney

Jakou hodnotu má dnes xMoney (XMN)?
Aktuální cena XMN v USD je 0.053 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena XMN v USD?
Aktuální cena XMN v USD je $ 0.053. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace xMoney?
Tržní kapitalizace XMN je $ 0.00 USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem XMN v oběhu?
Objem XMN v oběhu je 0.00 USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) XMN?
XMN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.11390037525327498 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) XMN?
XMN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.019550382433716446 USD.
Jaký je objem obchodování XMN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování XMN je $ 1.00M USD.
Dosáhne XMN letos vyšší ceny?
XMN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenXMN, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se xMoney (XMN)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

