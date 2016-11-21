Tokenomika pro Hush (HUSH)
Informace o Hush (HUSH)
Hush is the first cryptocurrency offering zkSNARK (upstream Zcash 1.0.13 build), TLS (secure nodes), TOR nodes and bitcore making it the most secure and advanced privacy coin ever created! Hush aims to provide protection by anonymizing this metadata at a protocol level ultimately protecting even the most novice user with this built-in privacy backbone. Launched on November 21, 2016, Hush is a token, secure messaging platform, and fork of the Zcash 1.0.9 codebase. As its own unique blockchain network, HUSH acts as not only a store of value but a medium of exchange for using the secure messaging platform. This “messaging” function is also the mechanism for sending and receiving transactions.
Built within Hush is HushList, a customized secure protocol and private messenger which allows you a contact list of infinite receivers. HushList receivers must always be zaddrs (therefore anonymous). The user can opt to send from a taddr pseudonymous address. Your Hush contacts are stored locally on your computer, and messages, aka HushList memos, are stored in the blockchain, encrypted so that only the receiver’s private key can decrypt it. With HushList, financial transactions are messages under a pseudonym “user” name or undisclosed anonymous participant. Text and binary documents can be appended to these messages which facilitates a censorship-resistant storage unit of information.
Using the ZCash protocol, transactions can be shielded or made transparent. The key differentiators are how Hush hides all the metadata and interoperates with forks.
Hush (HUSH): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Hush (HUSH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Hush (HUSH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Hush (HUSH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů HUSH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu HUSH, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
