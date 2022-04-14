Tokenomika pro Huanghuali Token (HLT)

Zjistěte klíčové informace o Huanghuali Token (HLT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Huanghuali Token (HLT)

Holy Token represents Hainan huanghuali, one of the rarest tree species, historically a royal tribute. Due to overlogging, it's nearly extinct, with two ancient trees priced over $2.5 million in the world's largest huanghuali park. This project supports rural revitalization by transforming traditional agriculture into a digital economy, ensuring traceability and value through blockchain technology.

The HLT token (Holy Token) links each HLT directly to 1 gram of Hainan Huanghuali wood, creating a direct connection between the physical asset and the digital token. This unique value-mapping mechanism gives HLT tokens a tangible rarity and asset backing, ensuring value stability and investment security.

Oficiální webové stránky:
https://www.holytoken.net
Bílá kniha:
https://www.holytoken.net/HLTEN.pdf

Huanghuali Token (HLT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Huanghuali Token (HLT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 129.64K
$ 129.64K
Celkový objem:
$ 161.15K
$ 161.15K
Objem v oběhu:
$ 161.15K
$ 161.15K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 129.64K
$ 129.64K
Historické maximum:
$ 4.15
$ 4.15
Historické minimum:
$ 0.657883
$ 0.657883
Aktuální cena:
$ 0.804474
$ 0.804474

Tokenomika Huanghuali Token (HLT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Huanghuali Token (HLT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HLT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HLT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HLT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHLT!

Předpověď ceny HLT

Chcete vědět, kam může HLT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HLT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.