Tokenomika pro Hot Doge (HOTDOGE)

Zjistěte klíčové informace o Hot Doge (HOTDOGE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Hot Doge (HOTDOGE)

Hot Doge (HOTDOGE) is the next-generation meme coin ready to ignite the crypto community with excitement, humor, and high energy. Built on the robust Solana blockchain, $HOTDOGE combines blazing-fast transactions with a vibrant and passionate community. It’s not just a token; it’s a movement celebrating the fun side of crypto while aiming for massive global adoption.

With a vision to dominate “memeseason,” $HOTDOGE brings together innovation and meme culture, spicing up the decentralized world and leading the hottest Doge-inspired revolution. Whether you’re a seasoned investor or a meme enthusiast, $HOTDOGE invites you to join the pack and help send this sizzling token to the moon (and beyond).

Oficiální webové stránky:
https://hotdoge.fun/

Hot Doge (HOTDOGE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Hot Doge (HOTDOGE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 20.58K
Celkový objem:
$ 999.80M
Objem v oběhu:
$ 999.80M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 20.58K
Historické maximum:
$ 0.02184205
Historické minimum:
$ 0.00000787
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Hot Doge (HOTDOGE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Hot Doge (HOTDOGE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HOTDOGE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HOTDOGE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HOTDOGE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHOTDOGE!

Předpověď ceny HOTDOGE

Chcete vědět, kam může HOTDOGE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HOTDOGE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.