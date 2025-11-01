BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Hot Cherry je 0.00001156 USD. Sledujte aktualizace cen CHERRY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CHERRY.

Více informací o CHERRY

Informace o ceně CHERRY

Co je to CHERRY

Oficiální webové stránky CHERRY

Tokenomika pro CHERRY

Předpověď cen CHERRY

Hot Cherry Cena (CHERRY)

Aktuální cena 1 CHERRY na USD

+6.40%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Hot Cherry (CHERRY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:02:28 (UTC+8)

Informace o ceně Hot Cherry (CHERRY) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-0.16%

+6.83%

-2.21%

-2.21%

Cena Hot Cherry (CHERRY) v reálném čase je $0.00001156. Za posledních 24 hodin se CHERRY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001082 do maxima $ 0.00001162, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CHERRY v historii je $ 0.00002768, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000319.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CHERRY se za poslední hodinu změnila o -0.16%, za 24 hodin o +6.83% a za posledních 7 dní o -2.21%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Hot Cherry (CHERRY)

Aktuální tržní kapitalizace Hot Cherry je $ 1.16M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CHERRY je 100.00B, přičemž celková zásoba je 100000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.16M.

Historie cen v USD pro Hot Cherry (CHERRY)

Během dnešního dne byla změna ceny Hot Cherry na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Hot Cherry na USD  $ -0.0000021006.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Hot Cherry na USD  $ -0.0000008921.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Hot Cherry na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+6.83%
30 dní$ -0.0000021006-18.17%
60 dní$ -0.0000008921-7.71%
90 dní$ 0--

Co je Hot Cherry (CHERRY)

$CHERRY is the first and most popular animated sticker pack on Telegram, a memecoin on the TON blockchain, celebrated for its cultural impact and default sticker pack status for new Telegram users.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Hot Cherry (CHERRY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Hot Cherry (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Hot Cherry (CHERRY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Hot Cherry (CHERRY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Hot Cherry.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Hot Cherry!

CHERRY na místní měny

Tokenomika pro Hot Cherry (CHERRY)

Pochopení tokenomiky Hot Cherry (CHERRY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CHERRY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Hot Cherry (CHERRY)

Jakou hodnotu má dnes Hot Cherry (CHERRY)?
Aktuální cena CHERRY v USD je 0.00001156 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CHERRY v USD?
Aktuální cena CHERRY v USD je $ 0.00001156. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Hot Cherry?
Tržní kapitalizace CHERRY je $ 1.16M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CHERRY v oběhu?
Objem CHERRY v oběhu je 100.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CHERRY?
CHERRY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00002768 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CHERRY?
CHERRY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000319 USD.
Jaký je objem obchodování CHERRY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CHERRY je -- USD.
Dosáhne CHERRY letos vyšší ceny?
CHERRY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCHERRY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:02:28 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Hot Cherry (CHERRY)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

