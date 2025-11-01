BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena HOODOG je 0 USD. Sledujte aktualizace cen HOODOG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HOODOG.

Více informací o HOODOG

Informace o ceně HOODOG

Co je to HOODOG

Oficiální webové stránky HOODOG

Tokenomika pro HOODOG

Předpověď cen HOODOG

Aktuální cena 1 HOODOG na USD

+2.30%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny HOODOG (HOODOG)
Informace o ceně HOODOG (HOODOG) (USD)

Cena HOODOG (HOODOG) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se HOODOG obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HOODOG v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HOODOG se za poslední hodinu změnila o +0.07%, za 24 hodin o +2.43% a za posledních 7 dní o -21.92%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu HOODOG (HOODOG)

Aktuální tržní kapitalizace HOODOG je $ 50.89K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HOODOG je 1,000.00T, přičemž celková zásoba je 1.0e+15. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 50.89K.

Historie cen v USD pro HOODOG (HOODOG)

Co je HOODOG (HOODOG)

HOODOG is the latest meme coin to hit the Ethereum blockchain, bringing a fresh, playful twist to the crypto world. Inspired by the iconic "dog in the hood" meme, HOODOG blends fun and community-driven innovation with a mission to support its companion, DOGWIF. Designed as an Ethereum-based counterpart to the popular WIF token, HOODOG harnesses the power of memes while offering a platform for its community to grow and thrive.

By leveraging the vast potential of Ethereum, HOODOG is more than just a meme—it’s a movement that embodies the spirit of collaboration and the cultural impact of meme-driven currencies. With the backing of a supportive and passionate community, HOODOG aims to carve out its own niche within the ever-evolving world of decentralized finance (DeFi). It welcomes all the dog meme lovers on crypto.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Oficiální webová stránka

Jakou hodnotu v USD bude mít HOODOG (HOODOG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva HOODOG (HOODOG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro HOODOG.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny HOODOG!

Pochopení tokenomiky HOODOG (HOODOG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HOODOG hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně HOODOG (HOODOG)

Jakou hodnotu má dnes HOODOG (HOODOG)?
Aktuální cena HOODOG v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HOODOG v USD?
Aktuální cena HOODOG v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace HOODOG?
Tržní kapitalizace HOODOG je $ 50.89K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HOODOG v oběhu?
Objem HOODOG v oběhu je 1,000.00T USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HOODOG?
HOODOG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HOODOG?
HOODOG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování HOODOG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HOODOG je -- USD.
Dosáhne HOODOG letos vyšší ceny?
HOODOG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHOODOG, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:42:02 (UTC+8)

11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

