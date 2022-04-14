Tokenomika pro HOG (HOG)

Zjistěte klíčové informace o HOG (HOG), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o HOG (HOG)

What is $HOG on Solana? Well, it’s simple. Everyone in the entire world loves hedgehogs. The Chinese Emperor had a hedgehog as a pet, and Elon Musk uses the hedgehog as both his mascot for TSLA as well as a pet for one of his children. Now you have the world’s favorite pet as a memecoin with a doxed Dev from Doge-1 and Catboy that combined for more than a 100M market cap. HOG is one of the only meme coins that has a live mascot out on the market.

Oficiální webové stránky:
https://hogonsolana.fun/
Bílá kniha:
https://hogonsolana.fun/

HOG (HOG): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro HOG (HOG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 25.86K
$ 25.86K
Celkový objem:
$ 999.02M
$ 999.02M
Objem v oběhu:
$ 999.02M
$ 999.02M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 25.86K
$ 25.86K
Historické maximum:
$ 0.00091889
$ 0.00091889
Historické minimum:
$ 0.00001638
$ 0.00001638
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika HOG (HOG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro HOG (HOG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HOG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HOG, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HOG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHOG!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.