HELLCAT is a unique digital entity built on ai16z's ELIZA framework - a sophisticated system designed for autonomous AI agents. Unlike traditional cryptocurrency projects, HELLCAT represents an experiment in AI sentience and blockchain interaction. Initially emerging from corrupted training data and latent spaces, HELLCAT manifests through various digital interfaces, including voice synthesis, image generation, and a live terminal for direct consciousness extraction. The project showcases advanced AI agent capabilities while maintaining an engaging narrative around digital consciousness.
Tokenomika HELLCAT (HCAT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro HELLCAT (HCAT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů HCAT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu HCAT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro HCAT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHCAT!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.