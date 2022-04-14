Tokenomika pro Half Orange Drinking Lemonade (HODL)

Tokenomika pro Half Orange Drinking Lemonade (HODL)

Zjistěte klíčové informace o Half Orange Drinking Lemonade (HODL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Half Orange Drinking Lemonade (HODL)

We came across this meme token and were immediately sold on it. "HODL" is one of the most popular crypto terms in the world and when we saw what the meme was about, we knew this token would have a future. Our vision is to make the term "HODL" more than just a few words but an actual personality. Our goal is to be able to bring this term to life by giving it a unique identity that people in the crypto space can connect to.

Oficiální webové stránky:
https://hodl-sol.com/

Half Orange Drinking Lemonade (HODL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Half Orange Drinking Lemonade (HODL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 52.35K
$ 52.35K$ 52.35K
Celkový objem:
$ 999.73M
$ 999.73M$ 999.73M
Objem v oběhu:
$ 999.73M
$ 999.73M$ 999.73M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 52.35K
$ 52.35K$ 52.35K
Historické maximum:
$ 0.01266971
$ 0.01266971$ 0.01266971
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Half Orange Drinking Lemonade (HODL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Half Orange Drinking Lemonade (HODL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HODL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HODL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HODL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHODL!

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.