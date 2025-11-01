BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena haHYPE je 44.44 USD. Sledujte aktualizace cen HAHYPE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HAHYPE.

haHYPE Cena (HAHYPE)

Aktuální cena 1 HAHYPE na USD

$44.43
-0.90%1D
Graf aktuální ceny haHYPE (HAHYPE)
Informace o ceně haHYPE (HAHYPE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 42.93
Nejnižší za 24 h
$ 45.38
Nejvyšší za 24 h

$ 42.93
$ 45.38
$ 59.84
$ 14.81
+0.02%

-0.90%

+10.14%

+10.14%

Cena haHYPE (HAHYPE) v reálném čase je $44.44. Za posledních 24 hodin se HAHYPE obchodoval v rozmezí od minima $ 42.93 do maxima $ 45.38, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HAHYPE v historii je $ 59.84, zatímco nejnižší cena v historii je $ 14.81.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HAHYPE se za poslední hodinu změnila o +0.02%, za 24 hodin o -0.90% a za posledních 7 dní o +10.14%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu haHYPE (HAHYPE)

$ 5.60M
--
$ 5.60M
125.98K
125,982.0610868207
Aktuální tržní kapitalizace haHYPE je $ 5.60M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HAHYPE je 125.98K, přičemž celková zásoba je 125982.0610868207. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.60M.

Historie cen v USD pro haHYPE (HAHYPE)

Během dnešního dne byla změna ceny haHYPE na USD  $ -0.40484898183711.
Za posledních 30 dní byla změna ceny haHYPE na USD  $ -4.6837049160.
Za posledních 60 dní byla změna ceny haHYPE na USD  $ -0.0419291400.
Za posledních 90 dní byla změna ceny haHYPE na USD  $ +7.5720517010867.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.40484898183711-0.90%
30 dní$ -4.6837049160-10.53%
60 dní$ -0.0419291400-0.09%
90 dní$ +7.5720517010867+20.54%

Co je haHYPE (HAHYPE)

Harmonix Finance is a structured liquidity layer for Hyperliquid that packages hedge-fund-grade strategies into user-friendly on-chain vaults, delivering sustainable, risk-managed returns to both retail and institutional investors.

Předpověď ceny haHYPE (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít haHYPE (HAHYPE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva haHYPE (HAHYPE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro haHYPE.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny haHYPE!

HAHYPE na místní měny

Tokenomika pro haHYPE (HAHYPE)

Pochopení tokenomiky haHYPE (HAHYPE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HAHYPE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně haHYPE (HAHYPE)

Jakou hodnotu má dnes haHYPE (HAHYPE)?
Aktuální cena HAHYPE v USD je 44.44 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HAHYPE v USD?
Aktuální cena HAHYPE v USD je $ 44.44. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace haHYPE?
Tržní kapitalizace HAHYPE je $ 5.60M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HAHYPE v oběhu?
Objem HAHYPE v oběhu je 125.98K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HAHYPE?
HAHYPE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 59.84 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HAHYPE?
HAHYPE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 14.81 USD.
Jaký je objem obchodování HAHYPE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HAHYPE je -- USD.
Dosáhne HAHYPE letos vyšší ceny?
HAHYPE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHAHYPE, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se haHYPE (HAHYPE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

