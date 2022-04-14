Tokenomika pro Hachiko Sol (HACHI)

Tokenomika pro Hachiko Sol (HACHI)

Zjistěte klíčové informace o Hachiko Sol (HACHI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Hachiko Sol (HACHI)

Celebrating the world's most loyal dog in crypto

Hachiko is one of the most famous & legendary dog in the world from Japan

Hachiko, an Akita dog born in 1923, waited at Shibuya Station daily for his owner, Professor Ueno. After Ueno's sudden death, Hachiko continued waiting at the station for almost 10 years, becoming a symbol of loyalty worldwide.

The Hachiko Memecoin symbolizes loyalty and perseverance, inspired by Hachiko's story. In the volatile crypto world, it aims to build a lasting, trustworthy community focused on long-term value and commitment to the project.

Oficiální webové stránky:
https://www.hachiko-token.com

Hachiko Sol (HACHI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Hachiko Sol (HACHI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 61.44K
$ 61.44K
Celkový objem:
$ 999.63M
$ 999.63M
Objem v oběhu:
$ 999.63M
$ 999.63M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 61.44K
$ 61.44K
Historické maximum:
$ 0.00424685
$ 0.00424685
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Hachiko Sol (HACHI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Hachiko Sol (HACHI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HACHI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HACHI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HACHI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHACHI!

Předpověď ceny HACHI

Chcete vědět, kam může HACHI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HACHI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.